Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Чехия усилит безопасность своих дипломатов в Москве, цена Urals выросла до максимума с марта, журналистов «Первого» выслали из Белоруссии, военным запретили рассказывать в интернете о службе; главные новости — в обзоре РБК

Чехия отправит агентов службы безопасности для защиты дипломатов в Москве

Из-за протестов против демонтажа памятника маршалу Коневу Чехия отправит в Москву сотрудников службы безопасности для защиты своих дипломатов, сообщил в интервью РБК глава МИД Чехии Томаш Петржичек.

Причина опасений — акции движения «Другой России» возле зданий чешских дипмиссий, которые прошли 5 апреля в Москве и 16 апреля в Санкт-Петербурге. В частности, в столице протестующие бросили на территорию посольства дымовую шашку. Чешская сторона обратилась в МИД России, но там на запросы пока не ответили.

В ходе обеих акций демонстранты протестовали против решения муниципальных властей Праги демонтировать памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Скульптуру переместят в хранилище, а затем она станет частью экспозиции Музея памяти XX века.

В МИД России назвали такой шаг преступлением и нарушением Договора о дружбе от 1993 года. Петржичек возразил: «В соглашении от 1993 года не обозначено, что этот памятник может стоять именно только на площади в Праге и нигде больше. А вот о чем в договоре от 1993 года говорится недвусмысленно, так это об обязанности обеих сторон не вмешиваться во внутренние дела друг друга».



Стоимость российской нефти выросла до максимума с середины марта

Цена партии нефти Urals в Северо-Западной Европе выросла на $4,6 за баррель, до $24,7. По данным агентства Argus Media, это максимум с середины марта. В Средиземноморье Urals тоже поднялась — до $25,33 за баррель.