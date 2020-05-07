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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Чехия усилит безопасность своих дипломатов в Москве, цена Urals выросла до максимума с марта, журналистов «Первого» выслали из Белоруссии, военным запретили рассказывать в интернете о службе; главные новости — в обзоре РБК

Чехия отправит агентов службы безопасности для защиты дипломатов в Москве

Из-за протестов против демонтажа памятника маршалу Коневу Чехия отправит в Москву сотрудников службы безопасности для защиты своих дипломатов, сообщил в интервью РБК глава МИД Чехии Томаш Петржичек.

  • Причина опасений — акции движения «Другой России» возле зданий чешских дипмиссий, которые прошли 5 апреля в Москве и 16 апреля в Санкт-Петербурге. В частности, в столице протестующие бросили на территорию посольства дымовую шашку. Чешская сторона обратилась в МИД России, но там на запросы пока не ответили.
  • В ходе обеих акций демонстранты протестовали против решения муниципальных властей Праги демонтировать памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Скульптуру переместят в хранилище, а затем она станет частью экспозиции Музея памяти XX века.
  • В МИД России назвали такой шаг преступлением и нарушением Договора о дружбе от 1993 года. Петржичек возразил: «В соглашении от 1993 года не обозначено, что этот памятник может стоять именно только на площади в Праге и нигде больше. А вот о чем в договоре от 1993 года говорится недвусмысленно, так это об обязанности обеих сторон не вмешиваться во внутренние дела друг друга».


Стоимость российской нефти выросла до максимума с середины марта

Цена партии нефти Urals в Северо-Западной Европе выросла на $4,6 за баррель, до $24,7. По данным агентства Argus Media, это максимум с середины марта. В Средиземноморье Urals тоже поднялась — до $25,33 за баррель.

  • Это произошло благодаря вступлению в силу новой сделки ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи. Кроме того, росту котировок способствует то, что майские объемы поставок сократятся на 40% относительно апреля, причем даже они уже все практически распроданы.
  • По данным Минфина, в апреле средняя стоимость российской нефти составила $18,22 за баррель, что в 3,9 раза меньше, чем в прошлом году. По прогнозам ЦБ, возвращение к уровням вблизи цены отсечения бюджетного правила ($42,4 за баррель Urals) произойдет только в 2022 году.
  • Цена Urals учитывается при расчете экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть.


Белоруссия выслала журналиста «Первого канала»

Съемочная группа российского «Первого канала» лишилась аккредитации в Белоруссии после выхода сюжета о ситуации с коронавирусной инфекцией в республике.

  • Как сообщили «Интерфаксу» в МИД страны, речь идет о «двух сотрудниках корпункта». На «Первом канале» эти действия назвали «абсолютно безосновательными».
  • 6 мая на сайте канала появился сюжет об «очередной вспышке» инфекции в Белоруссии. Утверждалось, что к ней привели пасхальные службы и субботник. По данным белорусских СМИ, власти страны обнаружили в этом материале «сразу семь фейков».


Российским военным запретили рассказывать о службе в СМИ и интернете

Президент Владимир Путин своим указом ужесточил дисциплинарный устав Вооруженных сил России. Теперь военнослужащим нельзя будет указывать сведения о службе в интернете и в общении со СМИ.

  • Под запрет попадает информация, которая позволяет определить принадлежность к войскам, данные о других военных, членах их семей и о местонахождении в определенный период.
  • Указ также запрещает военным иметь при себе на службе гаджеты, которые позволяют передавать аудио- и фотоматериалы и отслеживать геолокацию. Нарушение этого предписания будет считаться грубым дисциплинарным проступком.
Автор: Сергей Витько
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