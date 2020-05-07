Российским военным запретили рассказывать о службе в СМИ и интернете

Передача информации о военной службе, местах нахождения военнослужащих и принадлежности к войскам будет считаться грубым дисциплинарным проступком. Военным также запретили иметь при себе гаджеты на службе

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент Владимир Путин внес дополнения в дисциплинарный устав Вооруженных сил России, согласно которым военным нельзя будет указывать сведения о службе в интернете и СМИ. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, под запрет попадает информация, которая позволяет определить принадлежность к войскам, данные о других военнослужащих, в том числе уволенных с военной службы, членах их семей или родителях и их местонахождении в определенный период.

Также нельзя делиться сведениями о деятельности органов военного управления, в том числе о дислокации или передислокации.

Этот же указ запрещает военным иметь при себе на службе гаджеты, которые позволяют передавать аудио и фотоматериалы и отслеживать геолокацию. В документе отмечается, что использование подобных устройств во время боевых действий, выполнения миротворческих или антитеррористических задач за пределами страны будет считаться грубым дисциплинарным проступком.