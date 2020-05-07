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Российским военным запретили рассказывать о службе в СМИ и интернете

Передача информации о военной службе, местах нахождения военнослужащих и принадлежности к войскам будет считаться грубым дисциплинарным проступком. Военным также запретили иметь при себе гаджеты на службе
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент Владимир Путин внес дополнения в дисциплинарный устав Вооруженных сил России, согласно которым военным нельзя будет указывать сведения о службе в интернете и СМИ. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, под запрет попадает информация, которая позволяет определить принадлежность к войскам, данные о других военнослужащих, в том числе уволенных с военной службы, членах их семей или родителях и их местонахождении в определенный период.

Также нельзя делиться сведениями о деятельности органов военного управления, в том числе о дислокации или передислокации.

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Этот же указ запрещает военным иметь при себе на службе гаджеты, которые позволяют передавать аудио и фотоматериалы и отслеживать геолокацию. В документе отмечается, что использование подобных устройств во время боевых действий, выполнения миротворческих или антитеррористических задач за пределами страны будет считаться грубым дисциплинарным проступком.

Кроме того, они остаются под запретом во время боевого дежурства, службы, наряда, участия в учениях или походах кораблей, нахождении на территории воинской части и прохождении сборов.

В прошлом году газета «Известия» сообщила, что Минобороны решило распространить ограничения на посты о службе на военных в запасе, которые были допущены к государственной тайне либо служили в секретных частях.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: военнослужащие, СМИ, интернет
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