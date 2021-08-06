Потери от углеродного налога ЕС, наблюдение на выборах. Главное за ночь
Оценку потерь России от углеродного налога изменили; кто и как будет наблюдать за выборами в Думу; США получили доступ к данным о вирусах в уханьской лаборатории; Месси ушел из «Барселоны». Главные новости — в обзоре РБК
Эксперты изменили оценку потерь для России от углеродного налога ЕС
Трансграничный углеродный механизм, предложенный Евросоюзом, может обойтись импортерам российской продукции в ЕС примерно в $5 млрд, оценили в консалтинговой компании BCG. И призвали Россию в ответ создать собственный «углеродный рынок».
Год назад, когда проекта углеродного налога еще не было, та же компания оценивала, что дополнительная нагрузка на поставки российских товаров в ЕС составит $3–4,8 млрд. В проект Еврокомиссии в итоге вошли только электроэнергия, цемент, удобрения, черные металлы и алюминий (и не вошли нефть, газ, уголь, цветные металлы, производство бумаги и стекла), за счет чего объем российского экспорта, подпадающего под CBAM, снизился более чем вдвое. Но в новых расчетах BCG исходила из цены квот на выбросы в ЕС $130 за тонну парниковых газов в 2030 году по сравнению с прежним прогнозом лишь в $30.
Как будет работать система наблюдения за сентябрьскими выборами
В этом году представители ОБСЕ не будут наблюдать за выборами в российскую Госдуму, хотя ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) рекомендовало в сентябре развернуть усиленную миссию в России. РБК разбирался, как в единый день голосования будет работать система наблюдения и насколько она способна предотвратить нарушения.
Кроме наблюдателей от партий на участках будет организовано видеонаблюдение, но не так, как в прошлые выборы, — открытой прямой трансляции не будет. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, камерами онлайн-трансляции на служебный портал ЦИК оборудуют более 50 тыс. участков. Видеонаблюдение будет вестись в течение трех дней, более 70 часов подряд. Примерно на 5,6 тыс. участках установят наблюдение с офлайн-трансляцией и сохранением записей, а более 36,2 тыс. объектов оснастят устройствами с сохранением записей. «Записи будут храниться год», — сказала Памфилова.
Кроме наблюдателей от партий и Общественной палаты должны быть представители и международных организаций. В то же время ЦИК предупредила, что вопросы въезда и пребывания иностранцев будут решаться в зависимости от ситуации с COVID-19. Однако власти ограничили их число, ссылаясь на эпидемиологическую обстановку.
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CNN узнал о работе спецслужб США над файлами о вирусах лаборатории Уханя
Спецслужбы США получили доступ к данным о вирусах, которыми занималась лаборатория китайского института вирусологии в Ухане, где произошла первая вспышка COVID-19, сообщили источники CNN. По данным телеканала, речь идет о данных генетических исследований. Точной информации, откуда у американских военных появились подобные файлы, нет.
Для обработки такого большого массива информации нужны огромные вычислительные мощности, поэтому к анализу спецслужбы привлекли суперкомпьютеры, находящиеся в распоряжении Министерства энергетики США. Но главная сложность — кадровая. В файлах используется китайский язык и множество профессиональных терминов. Американским спецслужбам требуются ученые, владеющие этим языком и способные пройти проверку служб безопасности США.
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Источник: JHU
Данные по миру i
«Барселона» объявила об уходе Месси
Аргентинский футболист Лионель Месси не подпишет новый контракт с «Барселоной». Клуб сообщил, что, несмотря на намерение обеих сторон подписать контракт, его не удастся официально оформить из-за экономических и структурных препятствий по правилам испанской лиги.
«Таким образом, Лионель Месси больше не будет связан с «Барселоной». Обе стороны глубоко сожалеют, что желания как игрока, так и клуба не могут быть выполнены. «Барса» от всей души благодарит игрока за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни», — говорилось в сообщении клуба.