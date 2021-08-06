Потери от углеродного налога ЕС, наблюдение на выборах. Главное за ночь

Оценку потерь России от углеродного налога изменили; кто и как будет наблюдать за выборами в Думу; США получили доступ к данным о вирусах в уханьской лаборатории; Месси ушел из «Барселоны». Главные новости — в обзоре РБК

Эксперты изменили оценку потерь для России от углеродного налога ЕС

Трансграничный углеродный механизм, предложенный Евросоюзом, может обойтись импортерам российской продукции в ЕС примерно в $5 млрд, оценили в консалтинговой компании BCG. И призвали Россию в ответ создать собственный «углеродный рынок».