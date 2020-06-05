Что случилось за ночь. Главные новости РБК

«Норникель» был в курсе проблем с резервуарами дизтоплива, протесты в США объяснили влиянием внешних сил, Билл Гейтс высказался о чипировании, задержание главы Российской венчурной компании; главные новости — в обзоре РБК

Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива

РБК изучил акты внеплановых проверок Ростехнадзора Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля»), на объекте которой произошел разлив дизтоплива. Оказалось, что в 2017 и 2018 годах ведомство нашло нарушения при эксплуатации площадки с резервуарами дизельного топлива ТЭЦ-3.

Именно на территории ТЭЦ-3 29 мая произошла разгерметизация резервуара с топливом. Около 21 тыс. т дизеля попало в грунт и реки. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. В регионе введен режим ЧС федерального значения.

В 2017–2018 годах Ростехнадзор провел три крупные проверки ТЭЦ-3: были выявлены 33 нарушения, в том числе связанные с эксплуатацией резервуаров. В частности, ведомство указало на необходимость восстановления антикоррозионного покрытия. Коррозия — одна из основных причин выхода из строя таких резервуаров.

Ростехнадзор также установил, что в зданиях, где располагались задвижки двух резервуаров были дефекты стен: это также приводит к коррозии. В актах о проверках в 2019–2020 годах ведомство не указывало, устранены ли были эти проблемы.

Представитель «Норникеля» сообщил РБК, что в 2017 году Ростехнадзор указал на нарушение контроля за состоянием днищ в резервуарах № 2 и № 3, но 29 мая 2020 года разрушился резервуар № 5. По его словам, НТЭК поддерживает все емкости в надлежащем состоянии.



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