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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

«Норникель» был в курсе проблем с резервуарами дизтоплива, протесты в США объяснили влиянием внешних сил, Билл Гейтс высказался о чипировании, задержание главы Российской венчурной компании; главные новости — в обзоре РБК

Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива

РБК изучил акты внеплановых проверок Ростехнадзора Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля»), на объекте которой произошел разлив дизтоплива. Оказалось, что в 2017 и 2018 годах ведомство нашло нарушения при эксплуатации площадки с резервуарами дизельного топлива ТЭЦ-3.

  • Именно на территории ТЭЦ-3 29 мая произошла разгерметизация резервуара с топливом. Около 21 тыс. т дизеля попало в грунт и реки. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. В регионе введен режим ЧС федерального значения.
  • В 2017–2018 годах Ростехнадзор провел три крупные проверки ТЭЦ-3: были выявлены 33 нарушения, в том числе связанные с эксплуатацией резервуаров. В частности, ведомство указало на необходимость восстановления антикоррозионного покрытия. Коррозия — одна из основных причин выхода из строя таких резервуаров.
  • Ростехнадзор также установил, что в зданиях, где располагались задвижки двух резервуаров были дефекты стен: это также приводит к коррозии. В актах о проверках в 2019–2020 годах ведомство не указывало, устранены ли были эти проблемы.
  • Представитель «Норникеля» сообщил РБК, что в 2017 году Ростехнадзор указал на нарушение контроля за состоянием днищ в резервуарах № 2 и № 3, но 29 мая 2020 года разрушился резервуар № 5. По его словам, НТЭК поддерживает все емкости в надлежащем состоянии.


В США заявили об иностранном вмешательстве в протесты «со всех сторон»

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что массовые протесты в США провоцируют в том числе «экстремистские агитаторы» из-за рубежа.

  • «Силы из-за рубежа действуют со всех сторон, чтобы усугубить насилие», — сказал он, не уточнив названий стран, участвующих в процессе.
  • Таким образом США пытаются «объяснить внутренние проблемы внешними факторами», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Это говорит о «неуважении к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на «иностранное вмешательство».


В Москве задержали главу Российской венчурной компании

Полиция задержала на 48 часов гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, сообщили источники РБК. Перед этим ФСБ и следователи МВД провели обыски у него дома и в офисах компании.

  • По данным «Коммерсанта», уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий). По версии следователей, руководство компании вкладывало деньги РВК в свои личные проекты, сумма нарушений может составлять порядка $600 тыс.
  • Представитель РВК, в свою очередь, пояснил, что следственные мероприятия касаются реинвестирования части средств, вырученных от продажи Soft Machines Inc., в американскую компанию Alion Energy Inc.
  • В 2018 году были арестованы бывший директор департамента инвестиций и член правления РВК Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич — член совета директоров Alion. Следователи утверждали, что Рязанцев вошел в сговор с Чучкевичем и перечислил более $22 млн на счет Alion. Эти деньги, как полагали следователи, они затем поделили и присвоили.


Гейтс ответил на слухи о чипировании людей под видом вакцинации

Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теории заговора о себе, согласно которым он хочет вживлять людям микрочипы под видом вакцинации от коронавируса.

  • Миллиардер заверил, что он никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами и признал, что его беспокоит «существование всех этих сумасшедших идей».
  • Теории о том, что Гейтс стоит за созданием коронавируса и хочет получать от него выгоду, начали появляться в январе. Историю подкрепляли выступлением основателя Microsoft на конференции TED в 2015 году, когда он предсказал появление вируса, который может угрожать жизням миллионов людей. Распространению слухов способствовало и выделение фондом Гейтса $300 млн на борьбу с COVID-19.
Автор: Сергей Витько
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