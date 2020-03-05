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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Биржи США отреагировали на «супервторник», у Тинькова обнаружился кипрский паспорт, взрыв на полигоне в Мурманской области, крупнейший покупатель Superjet перечислил риски для продажи лайнера; главные новости — в обзоре РБК

Биржи США закрылись резким ростом на фоне результатов «супервторника»

Фондовые индексы США завершили торги в среду, 4 марта, значительным ростом. Это произошло на фоне неожиданных результатов «супервторника» и новостей о финансировании борьбы с коронавирусом.

  • Индекс Dow Jones по итогам торгового дня поднялся на 4,53%, до 27,090.86 пункта, NASDAQ вырос на 3,85%, до 9,018.09 пункта, а S&P 500 увеличился на 4,42%, до 3,130.12 пункта.
  • Bloomberg и The Wall Street Journal пишут, что такой рост обусловлен итогами «супервторника» (первичных выборах Демократической партии в 14 штатах), в ходе которого победу одержал бывший вице-премьер Джо Байден.
  • Также аналитики связывают оптимизм биржевых игроков с информацией о том, что конгрессмены одобрили выделение более $8 млрд на борьбу с коронавирусом.

Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

У основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова обнаружилось гражданство Кипра. О том, что он должен сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии, стало известно из условий залога по спору с налоговой США. Представитель Вестминстерского магистратского суда подтвердил это РБК.

  • В материалах суда, с которыми ознакомился РБК, говорится, что американские власти заинтересовал период с 28 октября 2013 года по 26 сентября 2019 года. Тогда Тиньков, «намереваясь получить выгоду», подписал «поддельную налоговую декларацию», заявление и документ, которые «занизили его доход и состояние в 2013 году» перед налоговой службой США.
  • Как сообщали СМИ, Налоговая служба США обвиняет Тинькова в поддельном налоговом вычете и неполной декларации доходов за 2013 год. Слушания будут идти в Лондоне с февраля по апрель 2020 года. Бизнесмен находится на свободе, но ограничен в передвижениях. Он выплатил залог в размере £20 млн.
  • Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году. О том, что он является гражданином Кипра, ранее не сообщалось.

Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

В результате взрыва на полигоне в Печенгском районе Мурманской области пять военнослужащих получили ранения. 

  • По данным «РИА Новости», все пятеро получили незначительные травмы. Источник «Интерфакса» утверждает, что один военный находится в состоянии средней степени тяжести.
  • Причиной взрыва в Северном флоте назвали нарушение требований безопасности во время плановых занятий с имитационным боеприпасом.
  • По данным Baza, на полигоне воинской части взорвался беспилотный летательный аппарат. Военные пытались его поймать, и в этот момент произошел взрыв. Baza сообщает о шести пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Главный покупатель Superjet назвал основные риски для его продаж

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — крупнейший покупателей Sukhoi Superjet 100 (SSJ) — в проспекте к выпуску евробондов перечислила основные проблемы самолета.

  • Ранее лизинговая компания купила 44 Superjet, получив государственные субсидии на сумму более 44 млрд руб. В проспекте говорится, что в будущем поставки этого самолета станут «значительной частью активов группы по договорам лизинга».
  • Основные проблемы, связанные с поставками, — это нехватка запчастей, неопределенности с техподдержкой, проблемы с послепродажным обслуживанием и отсутствие развитого рынка для лайнеров SSJ. Также ГТЛК упоминает о последствиях катастрофы в Шереметьево 5 мая 2019 года, когда погиб 41 человек.
  • В проспекте поясняется, что ГТЛК «прилагает все усилия, чтобы смягчить эти риски»: компания закупает запчасти для своих клиентов, а также поддерживает связь с производителем лайнеров для реализации заранее согласованных программ послепродажного обслуживания.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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