Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Биржи США отреагировали на «супервторник», у Тинькова обнаружился кипрский паспорт, взрыв на полигоне в Мурманской области, крупнейший покупатель Superjet перечислил риски для продажи лайнера; главные новости — в обзоре РБК

Биржи США закрылись резким ростом на фоне результатов «супервторника»

Фондовые индексы США завершили торги в среду, 4 марта, значительным ростом. Это произошло на фоне неожиданных результатов «супервторника» и новостей о финансировании борьбы с коронавирусом.

Индекс Dow Jones по итогам торгового дня поднялся на 4,53%, до 27,090.86 пункта, NASDAQ вырос на 3,85%, до 9,018.09 пункта, а S&P 500 увеличился на 4,42%, до 3,130.12 пункта.

Bloomberg и The Wall Street Journal пишут, что такой рост обусловлен итогами «супервторника» (первичных выборах Демократической партии в 14 штатах), в ходе которого победу одержал бывший вице-премьер Джо Байден.

Также аналитики связывают оптимизм биржевых игроков с информацией о том, что конгрессмены одобрили выделение более $8 млрд на борьбу с коронавирусом.

Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

У основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова обнаружилось гражданство Кипра. О том, что он должен сдать российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии, стало известно из условий залога по спору с налоговой США. Представитель Вестминстерского магистратского суда подтвердил это РБК.