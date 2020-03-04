Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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В «Слуге народа» заявили о решении поддержать отставку премьера Украины

В украинском правительстве начались перестановки. Депутаты фракции «Слуга народа» проголосовали за отставку премьера Алексея Гончарука. На его должность президент Владимир Зеленский предложил вице-премьера Дениса Шмыгаля, передает «Интерфакс».

«Гончарук <…> больше не премьер-министр», — сообщил член фракции Александр Дубинский. По словам народного депутата Михаила Радуцкого, члены фракции поддержали кандидатуру Шмыгаля практически единогласно.

Собеседники «Украинской правды» сообщили имена тех, кто может сменить действующих членов правительства. Так, Минобороны вместо Андрея Загороднюка может возглавить Андрей Таран, на должность министра энергетики вместо Алексея Оржеля предложили Ивана Плачкова, а главой МИД вместо Вадима Пристайко может стать Дмитрий Кулеба.

Ожидается, что официально решение об отставке премьера будет принято в среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной рады.



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