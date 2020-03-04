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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Кто станет новым премьером Украины, почему новые социальные меры Путина не помогут существенно снизить бедность, чем коронавирус отличается от гриппа, какие преференции дадут «оборонке»; главные новости — в обзоре РБК

В «Слуге народа» заявили о решении поддержать отставку премьера Украины

В украинском правительстве начались перестановки. Депутаты фракции «Слуга народа» проголосовали за отставку премьера Алексея Гончарука. На его должность президент Владимир Зеленский предложил вице-премьера Дениса Шмыгаля, передает «Интерфакс».

  • «Гончарук <…> больше не премьер-министр», — сообщил член фракции Александр Дубинский. По словам народного депутата Михаила Радуцкого, члены фракции поддержали кандидатуру Шмыгаля практически единогласно.
  • Собеседники «Украинской правды» сообщили имена тех, кто может сменить действующих членов правительства. Так, Минобороны вместо Андрея Загороднюка может возглавить Андрей Таран, на должность министра энергетики вместо Алексея Оржеля предложили Ивана Плачкова, а главой МИД вместо Вадима Пристайко может стать Дмитрий Кулеба.
  • Ожидается, что официально решение об отставке премьера будет принято в среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной рады.


ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал различия между коронавирусной инфекцией и гриппом.

  • Смертность от нового коронавируса COVID-19 составляет 3,4%, тогда как от сезонного гриппа умирает меньше 1% инфицированных.
  • Коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому заболеванию.
  • Вакцины и препарата для лечения коронавируса пока не существует, в то время как лекарства от гриппа давно есть.
  • Чем оба заболевания похожи, так это тем, что они распространяются воздушно-капельным путем, заключил Гебрейесус.

Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян

Новых социальных мер, предложенных президентом Владимиром Путиным, может оказаться недостаточно, чтобы в 2020 году сократить бедность в стране до целевых 10,8%. В Счетной палате считают этот прогноз завышенным.

  • Аудиторы утверждают, что «не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население».
  • Как пояснила РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова, все изменения в программе материнского капитала «никак не могут повлиять на бедность», поскольку маткапитал нельзя обналичить, а лишь потратить на определенные цели: улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной части пенсии матери.
  • В январе 2020 года глава государства предложил пакет социальных мер, среди которых расширение и продление программы маткапитала, новое адресное пособие на детей от трех до семи лет, а также предоставление бесплатного горячего питания в начальной школе. Согласно прогнозу правительства, благодаря этому реальные доходы населения вырастут на 1,9% (вместо ожидаемых ранее 1,5%), а рост экономики в 2020 году ускорится на 0,2 п.п., до 1,9%.
  • Счетная палата отмечает, что правительственный прогноз не учитывает отрицательную динамику цен на нефть в связи с распространением коронавирусной инфекции.


Чемезов попросил Мишустина разрешить госзакупки у «оборонки» без торгов

Глава «Ростеха» попросил премьера Михаила Мишустина дать бюджетным учреждениям право без конкурса закупать у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) гражданскую продукцию, в частности радиоэлектронику.

  • Сергей Чемезов также призвал правительство поддержать законопроект Минпромторга, устанавливающий обязательную долю закупок гражданской продукции у предприятий ОПК госорганами и госкомпаниями. Одна из его целей этой инициативы — стимулирование диверсификации оборонных предприятий.
  • Представитель «Ростеха» пояснил РБК, что отечественные производители могут предложить заказчикам конкурентную по цене и качеству продукцию, но им трудно пробиваться на рынок из-за сложившейся монополии иностранных брендов. Доля отечественного высокотехнологичного оборудования в объеме закупок госкомпаний сейчас не превышает 3–5%.
  • В 2016 году Владимир Путин поставил задачу к 2025 году увеличить долю гражданской продукции, выпускаемой предприятиями ОПК, до 30% от общего производства, а к 2030-му — до 50%. В 2019 году этот показатель вырос до 24,1% с 20,9% в 2018-м.
Автор: Сергей Витько
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