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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США расследуют поставки ванадия из России, власти проверят указы Собянина, Brent превысила $40 за баррель, протестующие в США осадили Белый дом; главные новости — в обзоре РБК

США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

Минторг США решил выяснить, угрожает ли импорт ванадия из России и Китая национальной безопасности страны. Этот химический элемент используется в оборонной промышленности, а также является неотъемлемой частью аэрокосмического строительства.

  • Решение о расследовании было принято после жалоб американских производителей ванадия, которые заявили об ущемлении своих интересов. В частности, они жаловались на низкую стоимость импортного ванадия, ограничения на экспортных рынках из-за налоговых режимов, а также на влияние индустриальной политики России и Китая.
  • Китай и Россия обладают самыми большими запасами ванадия в мире. Зависимость США от его импорта в прошлом году составила 94%.
  • По данным Геологической службы США, основными поставщиками были Австрия, Канада, Россия и Южная Корея. В частности, из России было поставлено 283 т.


Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Указы, подписанные главами регионов в рамках борьбы с распространением коронавируса, проверят на возможное нарушение прав и свобод граждан. По поручению премьера Михаила Мишустина этим займутся Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор.

  • Ведомства совместно с правительством Москвы и экспертным сообществом до 8 июня проанализируют практику применения этих нормативных правовых актов, в том числе указов мэра столицы Сергея Собянина.
  • Для борьбы с распространением коронавируса в Москве был введен ряд мер: запрет на массовые мероприятия; режим самоизоляции; масочный и перчаточный режимы и т.д. Ограничения разной степени строгости были введены во всех остальных регионах России.
  • В конце мая уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова признала, что вводимый властями регионов режим самоизоляции законодательно никак не оговорен и привел к ограничению прав граждан. Однако теперь, когда эпидемия пошла на спад, необходимо разобраться с правовым статусом этих ограничений, считает она.


Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+

Стоимость нефти Brent превысила $40 за баррель. Последний раз она торговалась на таком уровне 6 марта, когда стало известно о развале сделки ОПЕК+, ограничивающей добычу. Тогда нефтяные рынки рухнули, а стоимость нефти уходила в отрицательные значения.

  • Утром 3 июня баррель Brent с поставкой в августе стоил $40,36, что на 2% выше по сравнению с закрытием предыдущих торгов.
  • Стоимость нефти марки WTI с поставкой в июле также выросла — на максимуме она составляла $37,81 за баррель (плюс 2,7%).
  • Котировки, по данным Bloomberg, выросли на фоне новостей о возможном продлении жестких ограничений по добыче, достигнутых участниками новой сделки ОПЕК+. Речь идет о сокращении на 9,7 млн барр. в сутки до конца лета. Ранее предполагалось, что этот объем уменьшится уже с июля.

Протестующие в Вашингтоне осадили территорию вокруг Белого дома

В США продолжаются массовые протесты против полицейского произвола, спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). В столице участники акции осадили территорию вокруг Белого дома.

  • Комендантский час в Вашингтоне введен с 19:00 2 июня. Несмотря на это, на площади Лафайет перед администрацией президента продолжили собираться люди. По данным Washington Post, речь идет о нескольких тысячах человек.
  • Около 20:00 по местному времени толпа разделилась: треть осталась возле резиденции главы государства, остальные двинулись к Капитолию. Участники шествия скандировали лозунги «Мирный протест» и пресекали попытки конфликта с правоохранительными органами. Полиция никаких действий против них не предпринимала.
  • Днем ранее полицейские использовали слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов в Вашингтоне. Президент Дональд Трамп похвалил их за решительные действия.
Автор: Сергей Витько
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