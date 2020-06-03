Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

Минторг США решил выяснить, угрожает ли импорт ванадия из России и Китая национальной безопасности страны. Этот химический элемент используется в оборонной промышленности, а также является неотъемлемой частью аэрокосмического строительства.

Решение о расследовании было принято после жалоб американских производителей ванадия, которые заявили об ущемлении своих интересов. В частности, они жаловались на низкую стоимость импортного ванадия, ограничения на экспортных рынках из-за налоговых режимов, а также на влияние индустриальной политики России и Китая.

Китай и Россия обладают самыми большими запасами ванадия в мире. Зависимость США от его импорта в прошлом году составила 94%.

По данным Геологической службы США, основными поставщиками были Австрия, Канада, Россия и Южная Корея. В частности, из России было поставлено 283 т.



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