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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Турция потеряла гарантию безопасности в Сирии, выдача кредиток в России резко сократилась, ИТ-разработчики увидели угрозу в законопроекте ФАС, коронавирусом в Китае заболели более 80 тыс. человек; главные новости — в обзоре РБК

Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

После того как Дамаск закрыл воздушное пространство над Идлибом, в российском Центре по примирению враждующих стороны (ЦПВС) заявили, что российские войска больше не могут гарантировать безопасность полетов турецкой авиации над Сирией.

  • Глава центра Олег Журавлев сообщил, что сирийское правительство приняло такое решение из-за обострившейся обстановки в воздушном пространстве.
  • Ранее агентство SANA сообщило, что Турция сбила над Идлибом два самолета сирийских ВВС. Пилотам удалось катапультироваться. Перед этим турецкие СМИ сообщили, что самолеты сбили силы сирийской оппозиции. Также появилась информация о том, что был сбит «российский Су-24». Но в Минобороны России заявили об отсутствии потерь.
  • Очередной виток конфликта в Идлибе начался 27 февраля, когда Турция сообщила о гибели 33 своих военных в результате атаки Сирии. В российском Минобороны заявили, что погибшие турецкие военные находились в рядах террористических группировок, планировавших масштабное наступление.

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

По данным бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», в январе 2020 года количество выданных кредитных карт и их суммарный лимит рухнули более чем на 20% (по сравнению с тем же периодом прошлого года). В четвертом квартале 2019 года продажи в этом сегменте тоже падали, но не такими быстрыми темпами.

  • Охлаждение в сегменте кредитных карт фиксируют и в других крупнейших БКИ. Так, по словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, снижение выдач сильнее всего сказалось на картах с большими кредитными лимитами (от 300 тыс. и выше).
  • Произошедшее объясняется ограничительными действиями ЦБ. С 1 октября 2019 года при выдаче необеспеченных ссуд банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. Чем он выше, тем сильнее нагрузка на капитал кредитной организации. По мнению ЦБ, это должно умерить желание банков выдавать необеспеченные кредиты.
  • Эксперты, помимо этого, отмечают и другие причины: январь — традиционно более слабый месяц для розничного кредитования; клиенты с низким ПДН ожидают снижения ставок и надеются на более выгодные условия по кредитам.


ИТ-разработчики предупредили о риске «развала отрасли» из-за проекта ФАС

Представители крупнейших российских ИТ-компаний в совместном письме попросили Минкомсвязь не поддерживать законопроект ФАС о расширении действия антимонопольного законодательства на интеллектуальную собственность. Они называют это ударом по отрасли и прогнозируют уход ряда игроков с рынка.

  • Согласно действующему законодательству, результаты интеллектуальной деятельности (в том числе и ПО) не регулируются антимонопольным законом. Таким образом, разработчик ПО вправе устанавливать произвольную цену на свои продукты и может участвовать в антиконкурентных соглашениях.
  • ФАС предлагает лишить разработчиков такого иммунитета. По мнению службы, это создает необоснованные преимущества правообладателям, злоупотребляющим своими правами.
  • В совместном письме профильные ассоциации указывают, что в случае принятия законопроекта ФАС разработчики не смогут выбирать партнеров по необходимым компетенциям и выстраивать многоуровневые партнерские каналы, поскольку это будет автоматически считаться противозаконным независимо от наличия или отсутствия вреда.

Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 80 тыс. человек

За последние сутки в Китае выявлено 202 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в стране составило 80 026. От осложнений, вызванных новой болезнью, в КНР погибли 2912 человек (42 человека за сутки).

  • Количество тех, кого удалось вылечить, увеличилось до 44 462 человек (2837 за последние сутки).
  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за пределами Китая число заболевших коронавирусом составило 7169 человек. За сутки медики выявили 1160 новых случаев.
  • Болезнь распространилась уже на 58 стран, последние инфицированные выявлены в Эквадоре, Катаре, Монако, Азербайджане и Ирландии.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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