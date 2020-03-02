Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
После того как Дамаск закрыл воздушное пространство над Идлибом, в российском Центре по примирению враждующих стороны (ЦПВС) заявили, что российские войска больше не могут гарантировать безопасность полетов турецкой авиации над Сирией.
- Глава центра Олег Журавлев сообщил, что сирийское правительство приняло такое решение из-за обострившейся обстановки в воздушном пространстве.
- Ранее агентство SANA сообщило, что Турция сбила над Идлибом два самолета сирийских ВВС. Пилотам удалось катапультироваться. Перед этим турецкие СМИ сообщили, что самолеты сбили силы сирийской оппозиции. Также появилась информация о том, что был сбит «российский Су-24». Но в Минобороны России заявили об отсутствии потерь.
- Очередной виток конфликта в Идлибе начался 27 февраля, когда Турция сообщила о гибели 33 своих военных в результате атаки Сирии. В российском Минобороны заявили, что погибшие турецкие военные находились в рядах террористических группировок, планировавших масштабное наступление.
Российские банки резко ограничили выдачи кредиток
По данным бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», в январе 2020 года количество выданных кредитных карт и их суммарный лимит рухнули более чем на 20% (по сравнению с тем же периодом прошлого года). В четвертом квартале 2019 года продажи в этом сегменте тоже падали, но не такими быстрыми темпами.