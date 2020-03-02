Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Турция потеряла гарантию безопасности в Сирии, выдача кредиток в России резко сократилась, ИТ-разработчики увидели угрозу в законопроекте ФАС, коронавирусом в Китае заболели более 80 тыс. человек; главные новости — в обзоре РБК

Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

После того как Дамаск закрыл воздушное пространство над Идлибом, в российском Центре по примирению враждующих стороны (ЦПВС) заявили, что российские войска больше не могут гарантировать безопасность полетов турецкой авиации над Сирией.

Глава центра Олег Журавлев сообщил, что сирийское правительство приняло такое решение из-за обострившейся обстановки в воздушном пространстве.

Ранее агентство SANA сообщило, что Турция сбила над Идлибом два самолета сирийских ВВС. Пилотам удалось катапультироваться. Перед этим турецкие СМИ сообщили, что самолеты сбили силы сирийской оппозиции. Также появилась информация о том, что был сбит «российский Су-24». Но в Минобороны России заявили об отсутствии потерь.

Очередной виток конфликта в Идлибе начался 27 февраля, когда Турция сообщила о гибели 33 своих военных в результате атаки Сирии. В российском Минобороны заявили, что погибшие турецкие военные находились в рядах террористических группировок, планировавших масштабное наступление.

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

По данным бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», в январе 2020 года количество выданных кредитных карт и их суммарный лимит рухнули более чем на 20% (по сравнению с тем же периодом прошлого года). В четвертом квартале 2019 года продажи в этом сегменте тоже падали, но не такими быстрыми темпами.