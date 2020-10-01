Рублю помогут валютой, США отложат Минску санкции. Главные новости РБК
На фоне ослабления рубля ЦБ начнет продажу валюты от сделки со Сбербанком
Продажа валюты должна помочь укреплению рубля, курс которого в последние дни падал из-за геополитических рисков. На стороне рубля и продажа излишков валюты госкомпаниями по директиве правительства.
- Банк России намерен продать до конца года валюту на 185 млрд руб. Ежедневно на рынке будет предлагаться валюты на 2,9 млрд руб. дополнительно к ее продажам для Минфина по бюджетному правилу — объем таких операций сейчас составляет около 2,4–2,5 млрд руб. в день.
- Рубль резко дешевел по отношению к доллару и евро 29 сентября: за доллар давали почти 80 руб., за евро — более 93 руб. Однако после напоминания ЦБ о новых продажах валюты тренд развернулся.
- Укреплению рубля способствовала и директива правительства о корректировке валютных активов госкомпаний. Кроме того, экономисты допустили, что ЦБ может пойти и на прямые интервенции из золотовалютных резервов, если падения рубля не удастся остановить.
Боеспособность России посчитали максимальной со времен холодной войны
Эксперты из лондонского института стратегических исследований посчитали, что Россия начала модернизацию войск после грузино-осетинского конфликта 2008 года. И за последние десять лет максимально повысила свою боеготовность.
- Авторы отметили особые успехи Москвы в модернизации ядерных вооружений, создании Воздушно-космических войск, а также в переоснащении сухопутных войск и флота.
- «Сегодня российские вооруженные силы являются мощным военным инструментом, который Москва готова использовать или угрожать с помощью него», — говорится в докладе.
- Западные политики и военные издания неоднократно высказывались по поводу нового российского гиперзвукового оружия, которое представляет опасность для США и их союзников. Президент Владимир Путин заявлял, что к разработке гиперзвуковых вооружений страну фактически подтолкнули США, которые в 2002 году вышли из Договора о противоракетной обороне.