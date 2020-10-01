Рублю помогут валютой, США отложат Минску санкции. Главные новости РБК

Банки повысят комиссии за прием карт в интернете после отмены льгот Центробанка

Крупнейшие банки-эквайеры увеличивают размер комиссии за прием карт в онлайн-магазинах. С середины апреля ее сдерживал ЦБ, ограничивший тариф для борьбы с последствиями кризиса, но с 1 октября действие меры заканчивается.

Банк России на фоне карантина и самоизоляции с 15 апреля по 30 сентября ограничил комиссию за прием карт уровнем 1% от стоимости товара для онлайн-продавцов. Решение ограничить комиссию было непростым, но помогло бизнесу в период пандемии, сказал РБК представитель ЦБ.

Центробанк не стал продлевать действие этой льготной эквайринговой ставки, и банки решили после 1 октября повысить комиссии для интернет-магазинов за оплату товаров картами.

Из-за решения ЦБ платежные системы с 1 октября возвращают на прежний уровень и межбанковские комиссии, которые также понижали до 0,7% на время пандемии.

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