GM-Avtovaz выбился из графика строительства нового завода

Запуск производства обновленной Chevrolet Niva, запланированный на середину 2016 года, может быть отложен. GM-Avtovaz отстал из-за сроков монтажа производственного комплекса для сборки нового внедорожника

Chevrolet Niva concept на Московском международном автосалоне 2014 (Фото: РИА Новости)

GM-Avtovaz, совместное предприятие АвтоВАЗа и американской GM, выбилась из графика строительства производственного комплекса в Тольятти для выпуска Chevrolet Niva нового поколения. По словам источника РБК, знакомого с деталями проекта, отставание от плана достигает трех месяцев. «Есть отставание по срокам строительства из-за экономической ситуации», – заявили РБК в пресс-службе СП и представитель GM в России. Собеседники не уточнили причины и время задержки, отметив, что срок запуска модели в производство пока не меняется. Представитель АвтоВАЗа от комментариев отказался.

Тольяттинский сайт «Детали» сообщает, что в настоящий момент приостановлено финансирование проекта, но представитель GM-Avtovaz эту информацию опроверг.

Выпуск обновленной Chevrolet Niva анонсирован на середину 2016 года. Модель дебютировала на Московском автосалоне в сентябре прошлого года. Под новый внедорожник с 2013 года в Тольятти на территории Особой экономической зоны ведется строительство новых прессового и кузовного производства. Заявленная мощн​ость – 120 тыс. кузовов. Кроме того, GM-Avtovaz совместно с АVTEC Ltd., входящей в индийскую Birla Group, в рамках СП AZ Powertrain (по 50%) в 2014 году приступили к строительству двигательного завода. В начале 2014 года тольяттинский завод приобрел лицензию на производство бензинового агрегата PSA Peugeot Citroën EC8 объемом 1,8 л, который планируется устанавливать на новую Niva. Строительство производственного комплекса до сих пор не прекращалось, заявили в ОЭЗ.

Общая стоимость проекта – $209 млн. Инвестиции будут полностью покрыты за счет средств GM-Avtovaz, говорит представитель компании, не уточняя, сколько денег из этой суммы уже освоено. Автопроизводитель уже переносил сроки запуска производства новой Chevrolet Niva. Изначально выпуск внедорожника ожидался в декабре 2015 года. На новых мощностях в Тольятти также планировалась сборка Chevrolet Captiva.

Продажи Chevrolet Niva в 2014 году снизились на 18,6%, 43,4 тыс. штук, относительно результатов 2013 года при общем сокращении рынка на 10,3%, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса. В январе продажи внедорожника упали на 23,8%. В прошлом году объем выпуска Chevrolet Niva снизился на 22,2%, до 45,1 тыс. штук, в течение года GM-Avtovaz трижды приостанавливал производство внедорожников, предприятие также простаивало с 31 декабря по 18 января. C 1 января 2015 года розничные цены на автомобили Chevrolet Niva всех комплектаций были повышены на 20 тыс. руб.

Задержка строительства нового производственного комплекса может быть связана с девальвацией рубля и падением продаж автомобилей, полагает Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала». «Оборудование наверняка закупается за валюту. Это оказывает влияние на стоимость автомобиля и на сроки окупаемости проекта, – поясняет аналитик. – Возможно, производитель притормозил реализацию проекта до стабилизации экономической ситуации».​