Бесконечная реформа: как ведомства предлагают поменять пенсионную систему

Правительство готовит новую пенсионную реформу. В феврале премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам написать предложения по совершенствованию системы, в начале апреля Минтруд, Минэкономразвития и Минфин представили в правительство свои инициативы, которые в основном касаются распределительной части пенсии.

Одновременно Банк России и Минфин готовят концепцию реформы накопительной пенсионной системы. Полагая, что в текущей экономической ситуации правительство продолжит объявлять моратории на формирование обязательной накопительной части пенсии, чтобы сэкономить бюджетные деньги, ЦБ и Минфин ищут способ создать квазидобровольную накопительную пенсионную систему.

Подлинность предложений ведомств и ЦБ подтвердили РБК два чиновника в правительстве и сотрудник ПФР. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова говорила, что обсуждаемые идеи по реформе пенсионной системы не носят официального характера. На заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по социально-трудовым отношениям вице-премьер Ольга Голодец и вовсе требовала, чтобы Минфин опроверг существование новой пенсионной концепции, которая предполагает увеличение пенсионного возраста до 65 лет. Однако пока Минфин ограничился комментарием, что вопрос пенсионной реформы находится в стадии проработки.

РБК собрал и сравнил все предложения ведомств.

Пенсионная система России находится в процессе реформы последние 15 лет. Главная причина такой нестабильности — демографическая: доля работоспособного населения страны снижается, а пенсионеров — растет. Если в 2004 году пенсионеры составляли 20,3% всего населения, то в 2015 году — их доля выросла до 24%. По прогнозу Росстата, к 2030 году этот показатель достигнет 27,5%. Из-за этого объем взносов от работающего населения в пенсионную систему сокр​ащается, а обязательства Пенсионного фонда растут. Чтобы выплатить пенсии, государство ежегодно субсидирует ПФР средствами из федерального бюджета и пытается реформировать систему, чтобы хотя бы уменьшить дефицит Пенсионного фонда.