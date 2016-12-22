Шмаков заявил о манипуляциях после слов Топилина о росте зарплат

Глава Федерации независимых профсоюзов считает, что Росстат выдал данные о «беспрецедентном» росте зарплат благодаря манипуляциям с методиками

Михаил Шмаков и Максим Топилин (слева направо) (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Рост зарплат россиян, о котором говорил глава Минтруда Максим Топилин, объясняется «манипуляциями» Росстата, уверен глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

«Росстат убедил Максима Анатольевича Топилина в том, что у нас беспрецедентный рост реальной зарплаты в 11%. Непонятно только, у кого и где это нашли. Росстат это нашел за счет манипуляций с методиками», — заявил Шмаков на заседании генсовета ФНПР (цитата по «РИА Новости»).

Топилин 24 октября, выступая в Совете Федерации, заявил, что зарплаты в России выросли «беспрецедентными темпами», на 11% в этом году. Он отметил, что особую роль в этом сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума.

Как пояснил позднее представитель Минтруда, министр имел в виду рост номинальных зарплат за январь—август. Согласно данным Росстата они действительно выросли на 11% в годовом выражении. Реальные зарплаты, о которых говорит Шмаков, увеличились на 8,4% за тот же период.

В марте президент Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума, 11 163 руб. Директор аналитического департамента компании «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов в разговоре с РБК говорил, что статистика Росстата по реальным зарплатам — «это просто результат повышения МРОТ». Работодатели перевели «часть зарплат из серой зоны в белую, но люди на руки от этого не стали больше денег получать», считает он.

На рост зарплат также повлияло выполнение майских указов президента от 2012 года. Как писал РБК, за три месяца до выборов в марте этого года зарплаты работников бюджетной сферы, подпадающих под действие указов, увеличились в несколько раз. Согласно указам к текущему году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны были составлять 200% от средней по региону. Бывший старший аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Александр Шураков подсчитывал, что для удержания показателей на этом уровне в 2019–2020 годах региональным бюджетам потребуется 422 млрд руб.

Реальные доходы россиян в сентябре сократились на 1,5%, сокращение фиксируется второй месяц подряд. На динамику реальных доходов повлияло ускорение инфляции, все остальные компоненты реальных доходов, кроме зарплат, находятся в отрицательной зоне, подчеркивал Тремасов.