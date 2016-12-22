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ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка из топ-150
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ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка из топ-150
Финансы, 08:56
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ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка из топ-150
Лицензии лишился Международный банк Санкт-Петербурга, занимавший 116-е место в финансовой системе страны по объему вкладов. Это второе за час решение регулятора о запрете на осуществление банковской деятельности
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Центробанк отозвал лицензию Международного банка Санкт-Петербурга, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Кредитная организация занимает 116-е место в банковской системе России. Банк является участником программы страхования вкладов.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Центробанк , Отзыв лицензии
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