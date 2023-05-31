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Объем валютных кредитов бизнесу упал до минимума с 2011 года

Статистика ЦБ: портфель кредитов бизнесу в валюте упал до $120 млрд — минимума за 12 лет
Объем валютных кредитов на балансе российских банков упал до минимальных уровней за 12 лет, следует из данных ЦБ. Кредитование в долларах и евро стало токсичным из-за санкций, а юань пока не может его заместить
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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Портфель валютных кредитов, выданных российскими банками нефинансовым компаниям, на 1 марта 2023 года составил $120 млрд, следует из статистики ЦБ. Это минимум за 12 лет — в январе 2011 года ссуды бизнесу в валюте на балансах кредитных организаций составляли $119,8 млрд, заметил РБК.

В феврале портфель таких кредитов просел сразу на $5 млрд, или 4%. Это заметное сжатие: предыдущие три месяца остатки на этих счетах были стабильны, портфель резко сокращался в апреле прошлого года (минус $5,6 млрд, или 3,6%) и октябре (минус $7,3 млрд, или 5,6%), но тогда ЦБ не раскрывал сводную банковскую статистику в разрезе валют.

Объем валютных кредитов бизнесу упал до минимума с 2011 года

Как банки останавливали кредитование в долларах и евро

После начала военной операции на Украине и жестких санкций многие крупные российские банки лишились возможности проводить валютные операции в долларах и евро. Это сразу же отразилось на выдачах корпоративных кредитов: если в марте 2022 года бизнес получил валютные ссуды на $17,9 млрд, то в апреле показатель упал до $6,5 млрд, а в мае — до $2 млрд, следует из данных ЦБ.

Корпоративный кредитный портфель в твердых валютах будет постепенно сокращаться в ближайшие два-три года, считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Но он подчеркивает, что большой объем ссуд в долларах и евро «может остаться в составе активов банковской системы» надолго, поскольку не весь российский бизнес полностью исключил эти валюты из своих внешнеторговых операций.

Большая часть оставшихся долларовых кредитов имеет срочность от трех лет, то есть портфель не может быть погашен быстро, отмечает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, этот показатель заметно увеличивают реструктуризации.

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«Их уровень в корпоративном сегменте сейчас значителен в целом, а в долларовой части портфеля обусловлен еще и отсутствием выручки в той же валюте, сложностями или нецелесообразностью покупки долларов для российских предприятий. В большинстве таких случаев банки не будут «дефолтить» заемщиков и продолжат пролонгировать долларовые кредиты, что сильно замедлит амортизацию соответствующего портфеля», — объясняет аналитик.

Объем ссуд в евро и долларах на балансах банков зависит не только от ситуации на рынке кредитования. «На масштаб валютных активов также будет влиять и динамика валютного фондирования, поскольку банкам важно балансировать валютную позицию, учитывая существенное снижение роли валютных свопов, а также ожидаемое ужесточение расчета открытой валютной позиции», — поясняет Лопатин.

Как следует из статистики ЦБ, совокупные валютные активы банковского сектора на 1 марта составляли $288,1 млрд, а совокупные пассивы — $263,5 млрд. В прошлом году, на пике кризиса, российские банки поменяли направление открытой валютной позиции с короткой на длинную — активы стали превышать обязательства, а не наоборот, как это было на протяжении всего 2021 года.

Как растет кредитование бизнеса в юанях

Корпоративное валютное кредитование стало восстанавливаться во второй половине года, причем с сентября юань стал вытеснять прочие валюты в выдачах, отмечал ЦБ. С октября китайская валюта занимает больше половины объема новых выдач, следует из графика в Обзоре финансовой стабильности (.pdf). В начале года на кредиты в юанях приходилось около 1% портфеля.

Что говорят банки

РБК направил запрос в топ-15 банков по величине корпоративного кредитного портфеля. Большинство опрошенных участников рынка не ответили на запрос либо не раскрыли, как изменилась доля юаневых кредитов на их балансе.

  • Представитель «Сбера» сообщил, что банк «уже сформировал определенный портфель в этой валюте», не назвав конкретных объемов. Он лишь уточнил, что крупные компании активно привлекают финансирование в юанях, причем берут и новые кредиты, и конвертируют в эту валюту действующие.
  • В ВТБ подтверждают ту же тенденцию. «Потребность в первую очередь есть у компаний с экспортной выручкой в китайских юанях из сектора металлургии, химической промышленности, производства удобрений и агропромышленного сектора», — сказал представитель банка. Он отметил, что юаневый портфель ВТБ «существенно вырос» с начала года, но конкретных значений не привел.
  • Еще в начала 2023 года на балансе Россельхозбанка не было кредитов в юанях, а по итогам первого квартала этот портфель составил 28,6 млрд руб. (2,56 млрд юаней по курсу ЦБ на отчетную дату. — РБК), сообщил представитель РСХБ. По его словам, доля юаневых ссуд в корпоративном портфеле достигла 1%.
  • На конец первого квартала на юань приходилось 8% всего корпоративного кредитного портфеля, оценивают в Росбанке. Это 2,6 млрд юаней, или чуть больше 29 млрд руб. по курсу ЦБ.

Чтобы активно наращивать кредитование в альтернативных валютах, в том числе в юанях, нужно, чтобы значительная часть выручки корпоративных заемщиков была номинирована в тех же валютах, тогда эта часть доходов бизнеса «станет устойчивой и прогнозируемой», говорит Беликов.

«Безусловно, расчеты в альтернативных валютах масштабируются, структура экспорта уже прошла серьезное переформатирование. Но прогнозирование соответствующих денежных потоков на гипотетических горизонтах обслуживания и погашения кредитов пока затруднено. Таким образом, для банков кредитование в альтернативных валютах сопряжено с повышенным кредитным риском», — объясняет он.

Еще один фактор роста кредитного бизнеса — наличие устойчивого фондирования. «Нельзя фондировать операции корпоративного кредитования в определенной валюте, например краткосрочными межбанковскими заимствованиями. А с источниками долгосрочного фондирования в альтернативных валютах пока все не очень гладко и предсказуемо», — указывает Беликов.

У российских банков уже сейчас есть сложности с получением юаней, рассказывал 25 мая на конференции Ассоциации банков России главный экономист Сбербанка Михаил Матовников. По его словам, после кризисного года на внутреннем рынке сложилась нетипичная ситуация: экспортеры продают лишь небольшую часть валютной выручки, более одной трети этого объема не поступает в Россию вовсе, а примерно половина из того, что возвращается, — рубли, а не валюта.

«С китайцами мы вышли в отрицательное сальдо (торговли. — РБК). Это причина, почему у нас на рынке закончились юани. Через торговлю мы их больше не получаем. Это структурная проблема: от этого выросли ставки, от этого возник дефицит юаневой ликвидности», — подчеркивал Михаил Матовников.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки кредитование Валюта юань
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