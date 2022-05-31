Bloomberg узнал о закрытии «Ренессанс Капитала» в Лондоне и Нью-Йорке

Инвестбанк Михаила Прохорова закроет отделения в Великобритании и США, сообщили источники Bloomberg. Прохорову до сих пор удалось избежать попадания под санкции ЕС и США. В компании РБК заявили, что речь идет о реструктуризации

Фото: Максим Стулов / ТАСС

Российский инвестиционный банк «Ренессанс Капитал» (RenCap) закроет офис и исследовательский отдел в Нью-Йорке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, которые просили не называть их имен, инвестбанк также может закрыть свой офис в Лондоне. В пресс-службе «Ренессанс Капитала» не ответили на запрос агентства.

«Речь идет о реструктуризации наших компаний Renaissance Capital Limited и RenCap Securities Inc в Лондоне и Нью-Йорке. Это именно реструктуризация, не закрытие», — сообщил РБК представитель «Ренессанс Капитала».

«Ренессанс Капитал» — один из старейших инвестиционных банков России, сейчас он на 100% принадлежит группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова и специализируется на рынках развивающихся стран.

Банк, как сообщал в декабре 2021 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, был выставлен на продажу. По данным издания, обсуждалась его продажа вместе со страховой компанией «Согласие» (также принадлежит Михаилу Прохорову), однако окончательные параметры потенциальной сделки были неизвестны. В ОНЭКСИМе тогда говорили, что «информация о продаже не соответствует действительности».

Нью-Йоркский офис «Ренессанс Капитала» был открыт в 1996 году, следует из данных на сайте компании. Лицензию на проведение международных торговых операций в Лондоне инвестбанк получил в 1998 году.

Читайте на РБК Pro Pro Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Статьи Pro Рынок самозанятости будет расти. Возможно, на него выйдет государство Рынок самозанятости будет расти. Возможно, на него выйдет государство Статьи Pro Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб. Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб. Статьи Pro Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay Статьи Pro Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Инструкции Pro Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Инструкции Pro Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку Статьи Pro Три шага, чтобы избавиться от перфекционизма Три шага, чтобы избавиться от перфекционизма Статьи

Сейчас у банка, помимо отделений в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, есть зарубежные филиалы в Нигерии, Кении и ЮАР, в Каире и на Кипре. Компания также занимается сделками на фондовых рынках ближневосточных стран — ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Марокко, Омана и Туниса. «Ренессанс Капитал» в последние годы активно диверсифицировал свой зарубежный бизнес, превратившись в специалиста по пограничным рынкам с большим присутствием в Африке, отмечает Bloomberg.

Компания оказывает целый спектр финансовых услуг на рынках долгового и акционерного капитала — выступает провайдером по размещению ценных бумаг на рынке, оказывает брокерские услуги, а также специализируется на сделках по слиянию и поглощениям компаний.

С конца февраля западные страны начали вводить санкции против России. Персональные ограничительные меры затронули крупных российских бизнесменов, топ-менеджеров, чиновников и политиков. О санкциях в отношении миллиардера Михаила Прохорова не сообщалось. Он занимает 11-е место в рейтинге богатейших бизнесменов по версии Forbes, который оценил его состояние в $10,3 млрд.