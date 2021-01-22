Экс-акционер банка Прохорова заявил о потере доли без компенсации

Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова полностью получила в собственность «Ренессанс Кредит». Бывший совладелец банка Евгений Юрченко утверждает, что выплат за свою долю он не получил

Евгений Юрченко (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Из данных ЦБ от 15 января 2020 года следует, что группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова консолидировала 100% долей «Ренессанс Кредита», единственным собственником банка стало ООО «Казначей-Финансинвест» (*.pdf). Бывший гендиректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко утверждает, что потерял свою долю 6,5% акций банка «Ренессанс Кредит» и узнал об этом только из официальной отчетности Центробанка, пишет Forbes.

До реструктуризации ОНЭКСИМу принадлежали 86% долей банка, 7,5% принадлежали совладельцу ГК «Меркурий» Игорю Кесаеву, а 6,5% числились за Юрченко, который сейчас является совладельцем Объединенной авиастроительной корпорации.

В разговоре с РБК Юрченко вновь заявил, что о том, что лишился доли в банке, узнал только из отчетности ЦБ. «Это нонсенс. Я обратился в группу ОНЭКСИМ с просьбой прокомментировать и предоставить документы, так как я никаких денег не получал и из капитала банка не выходил. ОНЭКСИМ ничего не признает и никаких комментариев не дает, пока нет диалога», — сказал он.

Юрченко подчеркнул, что не собирается «обязательно выходить из капитала банка». «Изначально была договоренность, что я остаюсь акционером. Поэтому то, что происходило, — для меня это неожиданно, никто меня в известность не поставил. Если конфликт не решится, тогда мы пойдем в суд. Мы консультируемся по этому поводу с юристами, подача иска реальна в первой половине 2021 года», — сказал он.

Однако источник Forbes, близкий к банку, рассказал, что Кесаев, который тоже перестал быть акционером, деньги за свою долю получил. Вложенные в банк средства ему вернули с процентами, близкими к процентам по депозитам.