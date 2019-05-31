ЦБ ввел новые ограничения против роста валютных вкладов

ЦБ снова повышает норматив резервирования по валютным депозитам физлиц. Это демотивирует кредитные учреждения привлекать вклады в валюте, и в перспективе граждане продолжат переводить их в рублевые

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Банк России с 1 июля решил повысить нормативы по обязательствам банков в иностранной валюте перед физическими лицами, то есть по депозитам в долларах и евро. Решение касается банков с универсальной и базовой лицензиями, а также небанковских кредитных организаций, следует из приказа ЦБ.

Нормативы резервирования для таких обязательств с июля составят 8% — на 1 п. п. больше, чем раньше. «Данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций», — указывает ЦБ. Другие нормативы остались прежними.

«Такое решение влияет на ликвидность банковского сектора и демотивирует банки на привлечение валютных депозитов, потому что они вынуждены по ним делать дополнительные отчисления в ЦБ», — объяснил старший директор Fitch Александр Данилов. Чтобы этого избежать, банки будут стараться в меньшей степени привлекать валютные депозиты, соответственно, ставки по ним немного сократятся. С учетом более высоких ставок по рублевым вкладам у людей будет мотивация конвертировать свои долларовые депозиты в рублевые, добавляет Данилов: «Дальше по мере сокращения доли валютных вкладов в системе будет расти ее стрессоустойчивость».

Активы банков в валюте начали расти с конца прошлого года, что беспокоит ЦБ, говорится в обзоре финансовой стабильности, который подготовил регулятор. За январь—март 2019 года доля валютных вкладов россиян выросла с 20,3 до 21,5%. В этом же обзоре регулятор предупредил о необходимости повысить нормативы обязательного резервирования под валютные депозиты, чтобы остановить долларизацию вкладов. В прошлый раз ЦБ поднимал их прошлым летом — на тот же 1 п.п. (тогда изменения затронули и депозиты юрлиц).

По статистике ЦБ, с 1 января по 1 апреля 2019 года объем (но не доля) валютных вкладов физлиц снизился — с 6,1 трлн до 6 трлн руб. В январе наблюдался отток валютных средств населения — до 5,9 трлн руб. В марте банки привлекали долларовые вклады со сроком хранения от 181 дня до одного года по средней ставке 2,1%, и это самый низкий показатель с октября прошлого года, когда он находился на уровне 3,28%. В евро средняя ставка составляла 0,31% — это самый низкий показатель после ноябрьского уровня 0,42%.