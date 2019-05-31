ЦБ ввел новые ограничения против роста валютных вкладов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,38 +0,21 EUR Бирж. 73,01 +0,46 Brent 64,68 -4,25% USD Нал. 65,82 64,04 EUR Нал. 73,50 71,85 USD ЦБ 65,38 +0,33 EUR ЦБ 72,84 +0,42 EUR/USD 1,1169 +0,0041 BTC/USD Бирж. 8 439,20 +167,20 IMOEX 2 665,33 +0,22% RTSI 1 287,09 +0,04% DJIA 24 861,26 -1,23% Nasdaq 7 470,89 -1,28%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 65,38 (+0,33) Quote, 12:48
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 72,84 (+0,42) Quote, 12:48
Дональд Трамп открыл второй торговый фронт — с Мексикой Политика, 21:32 Лисин ответил на вопрос о госрегулировании бизнеса анекдотом про кур Бизнес, 21:21 Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов Бизнес, 21:20 Эстония примет участие в ПМЭФ впервые с 2014 года Политика, 21:13 Экс-тренер «Спартака» Пилипчук ушел из «Динамо» Минск в середине сезона Спорт, 21:04 Фотографируй как Зевс: как поймать «живой» кадр РБК Стиль и HUAWEI, 21:03 СМИ узнали о решении четырех НПЗ поделить грязную нефть из «Дружбы» Бизнес, 20:53 Поджигателя деревянного храма в Москве осудили почти на три года колонии Общество, 20:52 Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве Общество, 20:44 Цена нефти упала ниже $63 впервые с февраля Экономика, 20:42 СМИ назвали Роберта Паттинсона исполнителем роли Бэтмена Общество, 20:37 ЦБ ввел новые ограничения против роста валютных вкладов Финансы, 20:31 Песков сравнил шаги США по «Северному потоку-2» с нравами Дикого Запада Экономика, 20:29 В аэропорту Японии внедрят систему распознавания лиц для регистрации Общество, 20:18
Финансы ,  
0 
ЦБ ввел новые ограничения против роста валютных вкладов
ЦБ снова повышает норматив резервирования по валютным депозитам физлиц. Это демотивирует кредитные учреждения привлекать вклады в валюте, и в перспективе граждане продолжат переводить их в рублевые
Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg

Банк России с 1 июля решил повысить нормативы по обязательствам банков в иностранной валюте перед физическими лицами, то есть по депозитам в долларах и евро. Решение касается банков с универсальной и базовой лицензиями, а также небанковских кредитных организаций, следует из приказа ЦБ.

Нормативы резервирования для таких обязательств с июля составят 8% — на 1 п. п. больше, чем раньше. «Данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций», — указывает ЦБ. Другие нормативы остались прежними.

«Такое решение влияет на ликвидность банковского сектора и демотивирует банки на привлечение валютных депозитов, потому что они вынуждены по ним делать дополнительные отчисления в ЦБ», — объяснил старший директор Fitch Александр Данилов. Чтобы этого избежать, банки будут стараться в меньшей степени привлекать валютные депозиты, соответственно, ставки по ним немного сократятся. С учетом более высоких ставок по рублевым вкладам у людей будет мотивация конвертировать свои долларовые депозиты в рублевые, добавляет Данилов: «Дальше по мере сокращения доли валютных вкладов в системе будет расти ее стрессоустойчивость».

Активы банков в валюте начали расти с конца прошлого года, что беспокоит ЦБ, говорится в обзоре финансовой стабильности, который подготовил регулятор. За январь—март 2019 года доля валютных вкладов россиян выросла с 20,3 до 21,5%. В этом же обзоре регулятор предупредил о необходимости повысить нормативы обязательного резервирования под валютные депозиты, чтобы остановить долларизацию вкладов. В прошлый раз ЦБ поднимал их прошлым летом — на тот же 1 п.п. (тогда изменения затронули и депозиты юрлиц).

По статистике ЦБ, с 1 января по 1 апреля 2019 года объем (но не доля) валютных вкладов физлиц снизился — с 6,1 трлн до 6 трлн руб. В январе наблюдался отток валютных средств населения — до 5,9 трлн руб. В марте банки привлекали долларовые вклады со сроком хранения от 181 дня до одного года по средней ставке 2,1%, и это самый низкий показатель с октября прошлого года, когда он находился на уровне 3,28%. В евро средняя ставка составляла 0,31% — это самый низкий показатель после ноябрьского уровня 0,42%.

В перспективе трех-пяти лет ЦБ рассчитывает, что доля валютных вкладов в России сократится вдвое — с 20 до 10–12%, говорил в октябре 2018 года глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, российские вкладчики уже сейчас предпочитают держать деньги в рублях.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Банк России, Вклады
Материалы по теме
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России
Финансы
Спрос россиян на наличную валюту вырос впервые с осени
Финансы
Доля валютных вкладов россиян упала до минимума за полгода
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter