ВЭБ.РФ докапитализировал «Сибуглемет» на 84 млрд руб.

ВЭБ.РФ вложил в «Сибуглемет», расположенный в Кемеровской области, 84 млрд руб. Предприятие управляется Evraz Романа Абрамовича. ВЭБ планирует продать компанию

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Госкорпорация ВЭБ.РФ в марте 2019 года внесла дополнительный вклад в уставный капитал группы «Сибуглемет» в размере 84 млрд руб., следует из отчетности ВЭБа по МСФО за первый квартал 2019 года.

«В марте 2019 года был осуществлен дополнительный вклад в уставный капитал ООО «Группа Сибуглемет» в сумме 84 млрд. руб.», — говорится в отчетности.

При этом доля участия ВЭБ.РФ в уставном капитале «Сибуглемета» не изменилась, она по-прежнему составляет 100%.

«Сибуглемет» — один из крупнейших в России добытчиков коксующихся углей, используемых в металлургии, его предприятия в основном расположены в Кемеровской области. В 2016 году добыча группы держалась на уровне 11,6 млн т коксующихся углей, включая электроугли. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток «Сибуглемета» в 2017 году составил 1,5 млрд руб. Предприятия на 100% принадлежит ВЭБ.РФ и после докапитализации доля участия госкорпорации не изменилась.

«Сибуглемет» управляется компанией Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова с 2015 года. Зимой 2018 года Evraz вновь выиграла конкурс на управление «Сибуглеметом», который проводил ВЭБ.РФ, писал «Коммерсантъ». По сведениям газеты, договор на управление мог быть заключен «на условиях, аналогичных прежним».