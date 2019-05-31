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Финансы ,  
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ВЭБ.РФ докапитализировал «Сибуглемет» на 84 млрд руб.
ВЭБ.РФ вложил в «Сибуглемет», расположенный в Кемеровской области, 84 млрд руб. Предприятие управляется Evraz Романа Абрамовича. ВЭБ планирует продать компанию
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Госкорпорация ВЭБ.РФ в марте 2019 года внесла дополнительный вклад в уставный капитал группы «Сибуглемет» в размере 84 млрд руб., следует из отчетности ВЭБа по МСФО за первый квартал 2019 года.

«В марте 2019 года был осуществлен дополнительный вклад в уставный капитал ООО «Группа Сибуглемет» в сумме 84 млрд. руб.», — говорится в отчетности.

При этом доля участия ВЭБ.РФ в уставном капитале «Сибуглемета» не изменилась, она по-прежнему составляет 100%.

«Сибуглемет» — один из крупнейших в России добытчиков коксующихся углей, используемых в металлургии, его предприятия в основном расположены в Кемеровской области. В 2016 году добыча группы держалась на уровне 11,6 млн т коксующихся углей, включая электроугли. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток «Сибуглемета» в 2017 году составил 1,5 млрд руб. Предприятия на 100% принадлежит ВЭБ.РФ и после докапитализации доля участия госкорпорации не изменилась.

«Сибуглемет» управляется компанией Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова с 2015 года. Зимой 2018 года Evraz вновь выиграла конкурс на управление «Сибуглеметом», который проводил ВЭБ.РФ, писал «Коммерсантъ». По сведениям газеты, договор на управление мог быть заключен «на условиях, аналогичных прежним».

В квартальной отчетности, как и в годовой, ВЭБ относит «Сибуглемет» к активам, предназначенным для продажи. Продать ее госкорпорация планирует в течение года с момента, когда он был определен в «группу выбытия». Конкретную дату ВЭБ не называет. Сейчас ВЭБ занимается структурированием предстоящей сделки. Для этого госкорпорация предварительно определила справедливую стоимость активов и обязательств группы «Сибуглемет». Ее прибыль после налогообложения за первый квартал 2019 года составила 5,2 млрд руб. Задолженность группы ВЭБ оценивает в 35 млрд руб.

В декабре 2018 года «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что ВЭБ и Evraz рассматривали возможность создания СП на базе «Сибуглемета». Доля ВЭБа в СП могла составить 25%, Evraz — 75%. Официальных намерений госкорпорация и Evraz пока не высказывали.

Крупнейшие кредиторы «Сибуглемета» — ВЭБ и ВТБ. Источник «Ведомостей» говорил, что долг «Сибуглемета» составляет $2,5 млрд, из которых $2,3 млрд — перед ВЭБом. По данным «СПАРК», дебиторская задолженность компании составляет 133 млрд руб. (около $2 млрд).

РБК направил запрос в Evraz.

Автор: Павел Казарновский
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: ВЭБ, уголь, Кокс
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