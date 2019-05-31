ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Согласно данным отчетности, Кемсоцинбанк занимал 320 место в банковской системе России. ЦБ выявил в нем признаки «схемных» сделок, информация будет направлена регулятором в правоохранительные органы

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Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В банке назначена временная администрация. которая будет действовать до прихода конкурсного управляющего или ликвидатора.

«На балансе Кемсоцинбанка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам. Кредитной организацией активно заключались «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов», — указывает Банк России в решении об отзыве лицензии.

В сообщении отмечается, что некоторые операции банка имели признаки «признаки совершения уголовно наказуемых деяний». Информация о них будет передана в правоохранительные органы. Так, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Кемсоцинбанк, как показали проверки, имел раздробленную структуру собственности. Часть акций принадлежали номинальным собственникам, которые действовали в интересах третьих лиц.

Согласно данным отчетности банка, основными его акционерами были физические лица. Пятеро из них имели равные доли в 9.8889%. Также доля в капитале банка принадлежала семи юридическим лицам, зарегистрированным в Кемерово: ОАО «Кемеровогоргаз», ОАО «Кемвод», ОАО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт взрывозащищенных электрических машин и аппаратов» и другим.