ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,17 +0,20 EUR Бирж. 72,55 +0,23 Brent 67,55 -1,31% USD Нал. 65,66 63,81 EUR Нал. 73,09 71,40 USD ЦБ 65,06 +0,15 EUR ЦБ 72,42 +0,01 EUR/USD 1,1128 -0,0004 BTC/USD Бирж. 8 248,50 -23,50 IMOEX 2 659,52 +0,70% RTSI 1 286,52 +0,83% DJIA 25 169,88 +0,17% Nasdaq 7 567,72 +0,27%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 65,06 (+0,15) Quote, 30 мая, 12:55
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 72,42 (+0,01) Quote, 30 мая, 12:55
Роскачество назвало лучшие антивирусы Технологии и медиа, 06:08 Строители состыковали части моста из Благовещенска в Хэйхэ Общество, 06:03 Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая Экономика, 06:00 Деловой дресс-код Петербургского форума: что надеть, куда пойти РБК и ЦУМ, 05:45 СМИ узнали о казни в КНДР дипломатов из-за неудачного саммита в Ханое Политика, 05:36 ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка Финансы, 05:08 В МИД Мексики обещали дать «энергичный» ответ на пошлины со стороны США Политика, 04:57 Помпео обвинил Иран в нападении на танкеры ради роста стоимости нефти Политика, 04:44 Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети» Общество, 04:09 Трамп объявил о введении пошлин для Мексики из-за нелегальных мигрантов Политика, 04:05 В Венгрии задержали капитана столкнувшегося на Дунае с катером судна Общество, 03:41 СМИ узнали о планах Хиллари Клинтон заняться кинобизнесом с Голливудом Общество, 03:07 Никаких отговорок: почему вы боитесь открыть свой бизнес. Тест РБК и «Билайн» Бизнес, 03:05 Акционеры не смогли снять Цукерберга с поста главы правления Facebook Технологии и медиа, 03:03
Финансы ,  
0 
ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка
Согласно данным отчетности, Кемсоцинбанк занимал 320 место в банковской системе России. ЦБ выявил в нем признаки «схемных» сделок, информация будет направлена регулятором в правоохранительные органы
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В банке назначена временная администрация. которая будет действовать до прихода конкурсного управляющего или ликвидатора.

«На балансе Кемсоцинбанка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам. Кредитной организацией активно заключались «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов», — указывает Банк России в решении об отзыве лицензии.

В сообщении отмечается, что некоторые операции банка имели признаки «признаки совершения уголовно наказуемых деяний». Информация о них будет передана в правоохранительные органы. Так, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Кемсоцинбанк, как показали проверки, имел раздробленную структуру собственности. Часть акций принадлежали номинальным собственникам, которые действовали в интересах третьих лиц.

Согласно данным отчетности банка, основными его акционерами были физические лица. Пятеро из них имели равные доли в 9.8889%. Также доля в капитале банка принадлежала семи юридическим лицам, зарегистрированным в Кемерово: ОАО «Кемеровогоргаз», ОАО «Кемвод», ОАО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт взрывозащищенных электрических машин и аппаратов» и другим.

Банк был основан в 1989 году.

Финансы
Эксперты спрогнозировали отзыв лицензий у 46 российских банков

В майском исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» говорилось о риске отзыва лицензий у 46 российских банков в ближайший год. Среди них есть и крупные банки, входящие в топ-100.

Всего в России на 1 апреля, по данным ЦБ, было 430 банков.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Центробанк, Лицензия
Материалы по теме
ЦБ отозвал лицензию у бывшего крупнейшего страховщика застройщиков
Экономика
Эксперты спрогнозировали отзыв лицензий у 46 российских банков
Финансы
ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-200
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter