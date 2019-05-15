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Финансы ,  
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Эксперты спрогнозировали отзыв лицензий у 46 российских банков В группе риска есть и несколько банков из топ-100
В течение 12 месяцев до апреля 2020 года ЦБ может отозвать лицензии у 46 банков, прогнозируют аналитики «Эксперт РА». В зоне риска в основном находятся небольшие банки, но десять претендентов на вылет входят в топ-100
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Банк России с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года может отозвать лицензии у 46 банков, прогнозируют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном расчету индекса здоровья банковского сектора (есть у РБК). По их мнению, дефолт грозит 10,9% действующих банков. На 2018 год «Эксперт РА» прогнозировал отзыв лицензии у 60 банков, по факту ЦБ отозвал 55 банковских лицензий.

Всего в России на 1 апреля, по данным ЦБ, было 430 банков, но «Эксперт РА» рассчитывает индекс по данным 422 банков, поскольку ряд банков не публикуют свою отчетность (такая возможность есть у кредитных организаций, попавших под санкции).

Финансы
«Эксперт РА» предрек в 2018 году отзыв лицензий у 60 банков

Несмотря на уменьшение прогнозируемого числа банков в предбанкротном состоянии, индекс здоровья банковского сектора (вероятность того, что отдельно взятый банк не обанкротится) снижается третий квартал подряд. На 1 апреля он составил 89,1% против максимума в 89,8% на 1 июля 2018 года.

Причины отзывов

Тенденция обусловлена тем, что на фоне уменьшения общего числа банков в России увеличивается доля действующих банков с низкой кредитоспособностью. По итогам первого квартала 2019 года почти четверть всех банков (99), включенных в расчет, не генерируют прибыль или являются убыточными, 162 банка испытали значительный чистый отток (более 15%) привлеченных средств юридических лиц, 136 — чистый отток средств физических лиц, рассчитали в «Эксперт РА». При этом число фактических банковских дефолтов за первые три месяца года было относительно невелико — пять отозванных лицензий.

В феврале 2018 года, после того как ЦБ взял на санацию три крупных частных банка («ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк), а также отозвал лицензию у «Югры», глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что в 2017 году регулятор завершил основную работу по оздоровлению банковского сектора, но в системе по-прежнему остаются проблемы, приводящие к краху банков. Как ранее прогнозировало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), число банков в России в течение ближайших пяти лет продолжит сокращаться в среднем на 5–8% в год. РБК направил запрос в ЦБ.

Финансы
Набиуллина объявила о завершении основной работы по оздоровлению банков

В настоящее время в банковском секторе сохраняется существенная доля банков с нежизнеспособной и сопряженной с принятием повышенного уровня рисков бизнес-моделью, предупреждают аналитики «Эксперт РА». То есть такие банки не обеспечивают операционную эффективность и генерацию капитала, которая бы компенсировала текущие потери от реализации рисков.

«Неудовлетворительное финансовое положение (46 банков), отраженное в индексе здоровья банковского сектора, усугубится настолько, что у регулятора возникнут явные основания для вывода этих игроков с рынка», — отмечают в агентстве.

ЦБ может отзывать у них лицензии из-за нарушений требований «антиотмывочного» законодательства, занижения принятых рисков и вывода ликвидных активов в ущерб интересам кредиторов, считают аналитики. Причиной вовлечения банков в проведение сомнительных операций, а также формального подхода к оценке принимаемых рисков может стать неэффективность деятельности проблемных банков. Значительная часть из них зависима от вливаний в капитал со стороны собственников, интерес которых к поддержке своего банковского бизнеса может ослабевать на фоне его низкой окупаемости, указывают эксперты.

Кто в зоне риска

Вероятность отзыва лицензии наиболее значительна у банков с рейтингом из категории B и ниже, рассказал РБК управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «В основном это небольшие кредитные организации, которые находятся за пределами первой сотни», — пояснил он. При этом лицензии также могут быть отозваны и у банков из топ-100, но не более чем у десяти кредитных организаций. Топ-20 отзыв лицензий не затронет, считает Беликов.

Финансы
Эксперты спрогнозировали сокращение числа банков в России на 5–8% в год

Отзыв лицензий примерно у 50 банков за год кажется разумной оценкой, говорит старший директор Fitch Александр Данилов. «Но в основном это будут мелкие кредитные организации, уход которых никак не отразится на развитии банковского сектора», — уверен эксперт.

Точные прогнозы по количеству отозванных лицензий давать трудно, указывает старший аналитик агентства АКРА Александр Рудых. «Но можно предположить, что количество отозванных лицензий будет снижаться, так как ЦБ в предыдущие годы провел большую работу по расчистке сектора», — отмечает он. Среди банков, имеющих рейтинг АКРА и входящих в топ-20 по размеру активов, кредитные организации с рейтингами, близкими к дефолтным, отсутствуют. По его мнению, в группе риска в основном находятся кредитные организации из нижней половины рэнкинга.

В условиях зачистки и консолидации банковского сектора дефолт коснется малых и региональных банков, которые едва ли смогут быстро перестроить свои высокорисковые бизнес-модели, чтобы соответствовать ужесточенным требованиям ЦБ, полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «Что касается региональных банков, — возражает Рудых. — За последние годы их число заметно сократилось, и теперь в регионах либо вообще нет своих банков, либо остались уверенные игроки со стабильной моделью бизнеса».

Авторы: Евгения Чернышова, Георгий Макаренко
Теги: Банки, Отзыв лицензии
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Эксперты спрогнозировали сокращение числа банков в России на 5–8% в год
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