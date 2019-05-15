Тенденция обусловлена тем, что на фоне уменьшения общего числа банков в России увеличивается доля действующих банков с низкой кредитоспособностью. По итогам первого квартала 2019 года почти четверть всех банков (99), включенных в расчет, не генерируют прибыль или являются убыточными, 162 банка испытали значительный чистый отток (более 15%) привлеченных средств юридических лиц, 136 — чистый отток средств физических лиц, рассчитали в «Эксперт РА». При этом число фактических банковских дефолтов за первые три месяца года было относительно невелико — пять отозванных лицензий.

В феврале 2018 года, после того как ЦБ взял на санацию три крупных частных банка («ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк), а также отозвал лицензию у «Югры», глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что в 2017 году регулятор завершил основную работу по оздоровлению банковского сектора, но в системе по-прежнему остаются проблемы, приводящие к краху банков. Как ранее прогнозировало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), число банков в России в течение ближайших пяти лет продолжит сокращаться в среднем на 5–8% в год. РБК направил запрос в ЦБ.

В настоящее время в банковском секторе сохраняется существенная доля банков с нежизнеспособной и сопряженной с принятием повышенного уровня рисков бизнес-моделью, предупреждают аналитики «Эксперт РА». То есть такие банки не обеспечивают операционную эффективность и генерацию капитала, которая бы компенсировала текущие потери от реализации рисков.

«Неудовлетворительное финансовое положение (46 банков), отраженное в индексе здоровья банковского сектора, усугубится настолько, что у регулятора возникнут явные основания для вывода этих игроков с рынка», — отмечают в агентстве.

ЦБ может отзывать у них лицензии из-за нарушений требований «антиотмывочного» законодательства, занижения принятых рисков и вывода ликвидных активов в ущерб интересам кредиторов, считают аналитики. Причиной вовлечения банков в проведение сомнительных операций, а также формального подхода к оценке принимаемых рисков может стать неэффективность деятельности проблемных банков. Значительная часть из них зависима от вливаний в капитал со стороны собственников, интерес которых к поддержке своего банковского бизнеса может ослабевать на фоне его низкой окупаемости, указывают эксперты.

Кто в зоне риска

Вероятность отзыва лицензии наиболее значительна у банков с рейтингом из категории B и ниже, рассказал РБК управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «В основном это небольшие кредитные организации, которые находятся за пределами первой сотни», — пояснил он. При этом лицензии также могут быть отозваны и у банков из топ-100, но не более чем у десяти кредитных организаций. Топ-20 отзыв лицензий не затронет, считает Беликов.

Отзыв лицензий примерно у 50 банков за год кажется разумной оценкой, говорит старший директор Fitch Александр Данилов. «Но в основном это будут мелкие кредитные организации, уход которых никак не отразится на развитии банковского сектора», — уверен эксперт.

Точные прогнозы по количеству отозванных лицензий давать трудно, указывает старший аналитик агентства АКРА Александр Рудых. «Но можно предположить, что количество отозванных лицензий будет снижаться, так как ЦБ в предыдущие годы провел большую работу по расчистке сектора», — отмечает он. Среди банков, имеющих рейтинг АКРА и входящих в топ-20 по размеру активов, кредитные организации с рейтингами, близкими к дефолтным, отсутствуют. По его мнению, в группе риска в основном находятся кредитные организации из нижней половины рэнкинга.

В условиях зачистки и консолидации банковского сектора дефолт коснется малых и региональных банков, которые едва ли смогут быстро перестроить свои высокорисковые бизнес-модели, чтобы соответствовать ужесточенным требованиям ЦБ, полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «Что касается региональных банков, — возражает Рудых. — За последние годы их число заметно сократилось, и теперь в регионах либо вообще нет своих банков, либо остались уверенные игроки со стабильной моделью бизнеса».