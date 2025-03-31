Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ
Правительство не поддержало предложения депутатов ограничить полномочия Банка России и расширить основания для досрочного освобождения главы ЦБ от должности. РБК ознакомился с отзывами правительства на два законопроекта с соответствующими инициативами, их содержание подтвердил источник, близкий к правительству.
Правительство действует в координации с ЦБ в части макроэкономической политики, снижения инфляции, повышения устойчивости экономики, в том числе к внешним шокам, сказал источник РБК, близкий к правительству.
«Председатель Банка России регулярно принимает участие в стратегических сессиях по ключевым вопросам финансово-экономической повестки, которые проходят под руководством Михаила Мишустина. В правительстве очень ценят высокую экспертность председателя Банка России и учитывают рекомендации Эльвиры Набиуллиной, разрабатывая меры поддержки экономики, развития финансовой системы, обеспечения стабильности рынка труда», — указал он.
Оба законопроекта были внесены в Госдуму в конце 2024 года и находятся на стадии предварительного рассмотрения. В частности, один из законопроектов подготовлен группой депутатов, в том числе главой фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергеем Мироновым. Законопроект предлагает предоставить группе депутатов численностью не менее одной пятой от числа всех депутатов нижней палаты парламента право направлять в адрес президента обращение о целесообразности досрочного освобождения от должности главы ЦБ.
Правительство посчитало такое предложение не соответствующим Конституции России, согласно которой, наоборот, президент предоставляет Госдуме кандидатуру для назначения на должность председателя ЦБ, а также ставит перед Госдумой вопрос об освобождении от должности главы ЦБ. При этом право депутатов обращаться к президенту действующим законодательством не ограничено, отмечается в отзыве.
«Реализация проектируемых законопроектом положений создаст риск возникновения необоснованного вмешательства в деятельность Центрального банка Российской Федерации, а также нарушения принципа его независимости», — подчеркивается в отзыве правительства.
Второй законопроект был внесен группой депутатов от КПРФ Денисом Парфеновым, Сергеем Обуховым, Анастасией Удальцовой и Ольгой Алимовой. Этот законопроект предлагает наделить Госдуму правом утверждать и отклонять основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) и в случае отклонения обязать ЦБ вносить обновленную редакцию в двухнедельный срок.
Правительство также указало на несоответствие этой инициативы Конституции России, которая провозглашает независимость Банка России от других органов государственной власти при осуществлении его основной функции по защите и обеспечению устойчивости рубля. «Процедура подготовки основных направлений ДКП уже предусматривает предварительное обсуждение указанного проекта на заседаниях рабочей группы с участием депутатов Государственной думы», — указано в отзыве правительства.
Еще одно предложение депутатов КПРФ — отнести к числу случаев, при котором председатель ЦБ может быть освобожден от должности, значительное отклонение от целей основных направлений ДКП или непринятие мер по защите и обеспечению устойчивости рубля, а также повторное отклонение Госдумой основных направлений ДКП. «Реализация данных положений приведет к наделению Государственной думы функцией управления основными направлениями ДКП и размыванию ответственности за реализацию Банком России денежно-кредитной политики между ним и Государственной думой», — считает правительство.
В отзыве подчеркивается, что предлагаемые основания для освобождения от должности главы ЦБ имеют оценочный характер и не отвечают критерию независимости Банка России. Этот критерий выражается «в отсутствии каких-либо оснований для досрочного прекращения полномочий председателя Банка России, за исключением физической недееспособности или совершения противоправных действий», резюмировали авторы отзыва.
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