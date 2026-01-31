 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Биткоин упал ниже $80 тыс. впервые с апреля

Курс биткоина (BTC) опустился ниже $80 тыс. По данным Binance на 20:13 мск курс — около $79 тыс.

До этого в пятницу, 30 января, курс биткоина потерял 7% за сутки. Крипторынок обновил минимум с ноября. Цена главной криптовалюты в моменте падала почти до $81 тыс.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
биткоин криптовалюты
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
CAS оставил в силе решение отдать россиянке квоту ирландки на Олимпиаду Спорт, 20:27
Биткоин упал ниже $80 тыс. впервые с апреля Финансы, 20:26
Разработчика бункера от ядерного удара отправили под домашний арест Общество, 20:23
Писториус сравнил ситуацию в НАТО с кризисом в 20-летнем браке Политика, 20:18
Дегтярев оценил решение World Taekwondo вернуть флаг россиянам Спорт, 20:06
Уиткофф рассказал о воодушевлении после встречи с Дмитриевым Политика, 20:04
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Миллиардер из России поднялся в списке налогоплательщиков в Британии Бизнес, 19:34
Глава МИД Швейцарии сообщил о скорой поездке в Москву и Киев Политика, 19:26
«Ак Барс» прервал семиматчевую победную серию «Нефтехимика» в КХЛ Спорт, 19:24
Певица Елка получила российское гражданство Общество, 19:12
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
На подъемнике в Степаново в Подмосковье застряли 50 человек Общество, 18:56
Пятеро подростков погибли при пожаре в сауне в Кемеровской области Общество, 18:39