Биткоин упал ниже $80 тыс. впервые с апреля
Курс биткоина (BTC) опустился ниже $80 тыс. По данным Binance на 20:13 мск курс — около $79 тыс.
До этого в пятницу, 30 января, курс биткоина потерял 7% за сутки. Крипторынок обновил минимум с ноября. Цена главной криптовалюты в моменте падала почти до $81 тыс.
Материал дополняется
