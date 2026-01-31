Биткоин упал ниже $80 тыс. впервые с апреля

Курс биткоина (BTC) опустился ниже $80 тыс. По данным Binance на 20:13 мск курс — около $79 тыс.



До этого в пятницу, 30 января, курс биткоина потерял 7% за сутки. Крипторынок обновил минимум с ноября. Цена главной криптовалюты в моменте падала почти до $81 тыс.

Материал дополняется