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Аналитики выяснили, что 64% американцев живут «от зарплаты до зарплаты»

Bloomberg: согласно опросам, 64% американских потребителей живут «от зарплаты до зарплаты»
Опрос проводился в декабре 2022 года, по сравнению с годом ранее, число живущих «от зарплаты до зарплаты» американцев выросло на 3% и достигло примерно 166 млн человек
Фото: Ting Shen / Xinhua / Global Look Press
Фото: Ting Shen / Xinhua / Global Look Press

В конце 2022 года 64% американцев, или 166 млн потребителей, жили «от зарплаты до зарплаты», сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование портала Pymnts.com и LendingClub Corp.

По сравнению с годом ранее, число тех, кто живет подобным образом, выросло на 3%, или более чем на 9 млн человек. Как отмечает агентство, такие результаты связаны с ростом стоимости жизни в условиях несоответствия уровня заработной платы и сокращения сбережений.

Bloomerg отмечает, что доля живущих «от зарплаты до зарплаты» выросла даже среди тех, кто имеет высокооплачиваемую работу. В частности, в категории зарабатывающих $100 тыс. в год (7 млн руб. по курсу ЦБ на 31 января) эта доля увеличилась с 11% годом ранее до 16%.

Около четверти респондентов также признались, что испытывали проблемы с оплатой счетов.

В исследовании приняли участие около 4 тыс. человек, оно проводилось с 8 по 23 декабря.

В 2022-м в США, равно как и в других странах, значительно выросла инфляция. По данным американского Минтруда, максимума годовая инфляция в стране достигала в июне (9,1%), затем началось снижение, в декабре они уже была на уровне 6,5%. На этом фоне в прошлом году Федеральная резервная система страны семь раз повышала ставку, в последний раз в декабре, до 4,25–4,5% годовых.

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По данным Международного валютного фонда, в 2022 году рост американской экономики составил 2%, и увеличение его в дальнейшем не ожидается. В текущем году прогнозируется рост на уровне 1,4%, в 2024-м — на 1%.

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