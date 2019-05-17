Москва не вошла в топ-10 регионов-лидеров по доле оплаты покупок картами

Доля безналичных платежей в России вплотную подошла к 50%, подсчитали в Сбербанке. Число регионов, где на них приходится более половины оплат, выросло до 29 против шести год назад. Лидируют Мурманская область, Карелия и Коми

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Самую высокую долю безналичных платежей по итогам первого квартала 2019 года продемонстрировали регионы на севере европейской части России, свидетельствуют данные исследования (поступило в РБК), которое совместно провели Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Всего по стране доля покупок товаров и услуг по банковским картам за год выросла с 44,2 до 49,4% от оборота, подсчитали аналитики.

Показатель доли безналичных платежей, рассчитываемый Сбербанком, учитывает не только оплату товаров, но и услуг, то есть все транзакции населения в пользу юрлиц. В последнем исследовании методика была немного скорректирована: авансовые платежи граждан, например на оплату счетов ЖКХ и мобильной связи, стали включаться в общую статистику, а ранее не учитывались.

Регионы-лидеры

Лидирует по проникновению безналичной оплаты Мурманская область с долей 58,56%, второй с небольшим отставанием идет Карелия (58,41%), третье место у Республики Коми (57,49%). Год назад, весной 2018 года, в топе-3 были те же регионы, но в ином порядке: Карелия, Мурманская область и Коми.