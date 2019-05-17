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Финансы ,  
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Москва не вошла в топ-10 регионов-лидеров по доле оплаты покупок картами
Доля безналичных платежей в России вплотную подошла к 50%, подсчитали в Сбербанке. Число регионов, где на них приходится более половины оплат, выросло до 29 против шести год назад. Лидируют Мурманская область, Карелия и Коми
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Самую высокую долю безналичных платежей по итогам первого квартала 2019 года продемонстрировали регионы на севере европейской части России, свидетельствуют данные исследования (поступило в РБК), которое совместно провели Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Всего по стране доля покупок товаров и услуг по банковским картам за год выросла с 44,2 до 49,4% от оборота, подсчитали аналитики.

Показатель доли безналичных платежей, рассчитываемый Сбербанком, учитывает не только оплату товаров, но и услуг, то есть все транзакции населения в пользу юрлиц. В последнем исследовании методика была немного скорректирована: авансовые платежи граждан, например на оплату счетов ЖКХ и мобильной связи, стали включаться в общую статистику, а ранее не учитывались.

Регионы-лидеры

Лидирует по проникновению безналичной оплаты Мурманская область с долей 58,56%, второй с небольшим отставанием идет Карелия (58,41%), третье место у Республики Коми (57,49%). Год назад, весной 2018 года, в топе-3 были те же регионы, но в ином порядке: Карелия, Мурманская область и Коми.

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Москва и Московская область (в исследовании они не разделяются) занимают лишь 12-е место (53,04%). В этом году столичный регион обогнали Камчатский край (55,22%) и Вологодская область (53,31%).

Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в десятку, заняв 8-е место, в лидерах также Архангельская, Тюменская, Томская, Калининградская и Сахалинская области. Слабее всего безналичные платежи развиты в республиках Северного Кавказа: доля ниже 30% в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ингушетии и Чечне. Последняя замыкает список, доля наличного оборота здесь приближается к 90% (12,35% карточных оплат).

Среди 300 крупнейших по численности населения российских городов тоже лидирует европейский север — Петрозаводск (60,1%), Сыктывкар (59,4%) и Ухта (58,19%). Петербург и Москва с долей, приближающейся к 55%, находятся в конце первой двадцатки. Самые высокие темпы роста безналичных платежей за последний год продемонстрировали небольшие города — Верхняя Пышма (Свердловская обл.) и Старый Оскол (Белгородская обл.), где доля платежей выросла более чем на 9 п.п.

За что платят картами

По данным «Платформы ОФД», наиболее высокая доля платежей картами отмечается в категории «Рестораны и бары» — 68%, а в магазинах «у дома» россияне по-прежнему предпочитают расплачиваться наличными (доля оплаты картами 41%).

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Наибольший рост использования безналичной оплаты произошел в сегменте «Электроника», где показатель за год подскочил на 19 п.п, до 67%, что позволило направлению занять второе место по степени проникновения карточных платежей. В лидерах роста также покупки одежды (+11 п.п., до 63%) и оплата в кафе (+9 п.п., до 62%).

Отели принимают 64% в безналичной форме, у супермаркетов доля проникновения карт — 51%.

Автор: Георгий Макаренко
Теги: безналичный расчет, Сбербанк, банковские карты
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