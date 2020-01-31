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ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых автомобилей

ВТБ в партнерстве с автоагрегатором ILSA запустил каталог новых автомобилей для их бронирования и оформления кредита. В планах ВТБ сократить издержки на выдачу займов. Создавать автомобильные маркетплейсы планируют и другие банки
ВТБ VTBR ₽0,04705 -1,04% Купить
Фото: Peter Steffen / DPA / ТАСС

ВТБ запустил автомобильный маркетплейс, который позволяет в режиме онлайн выбирать машины, представленные в дилерских центрах, и оформлять на них кредиты, рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Каталог автомобилей, которые продаются в дилерских центрах по всей России, появился на сайте банка в конце декабря 2019 года. Клиенты банка смогут забронировать выбранный автомобиль в случае необходимости получить на него кредит и после этого оформить покупку в автосалоне. Сейчас маркетплейс позволяет только подать заявку на кредит, а деньги можно получить в офисе банка или в автосалоне с представителем ВТБ. Полностью цифровой автокредит, который можно будет оформить онлайн, станет доступен в этом году, обещают в банке.

Проект реализован совместно с автомобильным агрегатором, название которого ВТБ не раскрыл. По данным двух источников РБК, знакомых с деталями сделки, партнером банка в этом проекте стал автоагрегатор ILSA. Представители ВТБ и ILSA отказались от комментариев.

Согласно информации на сайте ILSA агрегатор формирует базу машин, продающихся у 871 официального дилера в 71 городе России. Сейчас на сайте банка представлено более 16 тыс. новых автомобилей 47 марок, информация о них совпадает с каталогом ILSA. Для сравнения: у одного из крупнейших автоагрегаторов Auto.ru на сайте представлено более 146 тыс. предложений, но новыми из них являются только 24,5 тыс. машин.

По итогам девяти месяцев 2019 года ВТБ выдал кредиты физическим лицам на покупку автомобилей на 125 млрд руб.

Зачем банкам автомаркетплейсы

По словам Печатникова, проект запущен в качестве альтернативы выдаче кредитов в автосалонах и позволит сократить расходы банка: «Ретейлеры в автосалонах очень трепетно относятся к размеру своих комиссионных вознаграждений. И этот способ [оформление автокредитов онлайн] позволяет удешевить для банков и для клиентов выдачу кредитов и избежать ненужных расходов на присутствие в автосалонах».

Как объяснила руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталья Ракова, при оформление автокредита в салоне банк в большинстве случаев платит комиссию дилеру как своему агенту. Средний размер такого вознаграждения по рынку составляет от 1–3% от стоимости машины у неофициальных автодилеров и до 6–10% в официальных представительствах. Дополнительные издержки банк переносит на своего представителя в автосалоне — такая модель работы встречается в 60% случаев, чаще у официальных дилеров. В остальных случаях автокредиты оформляет работник дилерского центра, за что также выплачивается агентская комиссия.

У ВТБ уже есть маркетплейс по продаже поддержанных автомобилей, которые были изъяты у должников. Проект был запущен летом 2019 года. Запустить маркетплейс по продаже новых и поддержанных автомобилей планирует и Сбербанк, говорили осенью 2019 года источники РБК.

Аналогичный каталог автомобилей в этом году может появиться у Тинькофф Банка. Русфинанс Банк пилот подобного проекта запустил на текущей неделе. Похожий сервис работает и у Совкомбанка. Абсолют Банк рассмотрит вопрос о запуске автомобильного маркетплейса в будущем году.

Подробности — в материале РБК Pro.

Авторы: Евгения Чернышова, Владислав Скобелев
Теги: ВТБ, маркетплейс
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