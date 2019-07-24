ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей

ВТБ начнет продавать изъятое у неплательщиков имущество через специальный маркетплейс, ориентированный на розничного покупателя. Сбербанк уже продает залоги через отдельный сайт, но реализует там не только квартиры, но и заводы

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«У нас достаточно большой объем залогового кредитования, мы изымаем и автотранспортные средства, и объекты недвижимости у наших должников. Для того чтобы эффективно реализовывать все это имущество, мы запускаем такой маркетплейс», — сказал Печатников. Он пояснил, что новый сервис позволит сделать процесс реализации активов более прозрачным и эффективным.

По итогам 2018 года ВТБ продал непрофильных розничных активов на 5 млрд руб. После запуска маркетплейса банк планирует увеличить объем выручки в этом сегменте в два раза, а стоимость выставленного на продажу имущества — в пять раз — с 10 млрд до 50 млрд руб.