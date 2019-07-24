ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей

Как будет работать маркетплейс
На маркетплейсе будет продаваться жилая и коммерческая недвижимость, а также автотранспорт, изъятые у заемщиков банка. Покупателям, которыми могут стать не только клиенты банка, планируется предоставлять не только услуги, связанные с оформлением сделки, но и по регистрации имущества, переезду, ремонту и так далее.
На платформе также можно будет оформить ипотечный и потребительский кредит, причем не только в ВТБ, но и у сторонних банков. «Это открытая система, в ней могут быть представлены финансовые продукты всех участников рынка», — сказал Печатников. Вместе с тем непрофильные активы других банков ВТБ через свой маркетплейс продавать не планирует.
В настоящее время банк продает непрофильные активы через специальный раздел на своем сайте. Вместо него уже в августе 2019 года ВТБ запустит отдельный сайт «КомиссиON», где можно будет купить изъятое имущество, оформить ипотеку или иной банковский продукт. Внедрение полноценного маркетплейса с расширенным функционалом запланировано на 2020 год.
Зачем ВТБ новый способ продажи залогов
Для банков управление залоговыми активами — непрофильная, а значит, неоптимальная по эффективности деятельность, говорит руководитель группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ Николай Легкодимов. «Они ею заниматься не умеют и в принципе не должны уметь», — отмечает он. При вынужденной реализации активов этот фактор дает дополнительный дисконт к цене. В итоге банки часто дают возможность заработать компаниям-перекупщикам, специализирующимся на покупке различного залогового имущества (домов, автомобилей и т.п.) и последующей перепродаже по более высокой цене конечному покупателю, объясняет Легкодимов.
Многие банки ограничиваются публикацией объявлений о продаже непрофильных активов на своем сайте и общедоступных интернет-сервисах для размещения объявлений (например, «Авито»), поскольку это не требует никаких инвестиций, описывает процедуру младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина, добавляя, что «эффективность реализации залогов в таком случае вряд ли можно назвать высокой».
Банкам выгодно максимально быстро реализовывать обеспечение, принятое на баланс, пояснил аналитик рейтингового агентства S&P Роман Рыбалкин. «Как следствие, упрощение процесса для потенциальных покупателей путем создания специального сервиса оправданно», — считает он.
Отдельную компанию для реализации залогов, особенно розничных, целесообразно иметь крупному банку, так как у него накапливается значительное количество небольших по стоимости (в масштабах банка) объектов для продажи, считает Кожекина. Но банку придется предложить привлекательный дисконт к рыночной цене, чтобы стимулировать спрос на залоговое имущество, продолжает она. Предоставление дополнительных услуг — один из способов заинтересовать покупателей, но для банка это и дополнительные издержки, которые могут заметно снизить рентабельность маркетплейса, предполагает эксперт.
Как продают залоги конкуренты ВТБ
Сбербанк продает залоговое имущество через специальный «Портал DA» (Distressed Assets — проблемные активы), ориентированный в большей степени на профессиональных инвесторов, но частные лица также могут приобрести недвижимость через него. «В настоящее время этот ресурс уже взаимодействует со многими популярными сайтами объявлений: ежедневно с «Портала DA» на десять специализированных площадок выгружается информация по активам, принятым на баланс Сбербанка», — пояснили в пресс-службе банка. Сбербанк также начал предоставлять другим кредиторам возможность реализации активов через свою площадку. Доступ к порталу предоставляется бесплатно, для получения подробной информации о продаваемом объекте надо зарегистрироваться.
Банк «Открытие» сообщил, что реализует непрофильные активы через публичные площадки по продаже недвижимости, такие как «Авито», CIAN и другие сайты-агрегаторы. Сейчас «Открытие» разрабатывает собственный сайт, где будут размещаться все непрофильные активы банка, подлежащие реализации.
Остальные крупные банки не ответили на запрос РБК.