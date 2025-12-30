 Перейти к основному контенту
0

Binance приостановила вывод средств на карты украинских пользователей

Криптовалютная биржа Binance с 29 декабря ограничила вывод средств на карты жителей Украины и ввела еще несколько ограничений. Это произошло через неделю после того, как в стране приостановил работу онлайн-банк Revolut
Фото: Marco Bello / Getty Images
Фото: Marco Bello / Getty Images

Криптовалютная биржа Binance приостановила вывод средств на карты пользователям на Украине, сообщило издание «Страна» со ссылкой на разосланное клиентам заявление.

Вывод денег на карты Visa и Mastercard был ограничен 29 декабря. Также клиентам из этой страны стали недоступны автоматические ордера на регулярную покупку криптовалюты. SWIFT-переводы, как и пополнение счета через банковскую карту, работают.

Revolut отказался обслуживать клиентов на Украине
Политика
Фото:Dado Ruvic / Reuters

В сентябре 2023 года Binance объявила об уходе из России. Криптобиржа продала бизнес компании CommEX. Весной 2024-го стало известно, что новая платформа закрылась. Вскоре появилась информация, что Binance продолжает обслуживать некоторое количество российских пользователей.

22 декабря 2025 года о приостановке работы на Украине сообщил онлайн-банк Revolut. Решение объяснили требованиями местного законодательства. Клиентам рекомендовали вывести деньги в течение 60 дней.

Читайте РБК в Telegram.

