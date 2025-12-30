Binance приостановила вывод средств на карты украинских пользователей
Криптовалютная биржа Binance приостановила вывод средств на карты пользователям на Украине, сообщило издание «Страна» со ссылкой на разосланное клиентам заявление.
Вывод денег на карты Visa и Mastercard был ограничен 29 декабря. Также клиентам из этой страны стали недоступны автоматические ордера на регулярную покупку криптовалюты. SWIFT-переводы, как и пополнение счета через банковскую карту, работают.
В сентябре 2023 года Binance объявила об уходе из России. Криптобиржа продала бизнес компании CommEX. Весной 2024-го стало известно, что новая платформа закрылась. Вскоре появилась информация, что Binance продолжает обслуживать некоторое количество российских пользователей.
22 декабря 2025 года о приостановке работы на Украине сообщил онлайн-банк Revolut. Решение объяснили требованиями местного законодательства. Клиентам рекомендовали вывести деньги в течение 60 дней.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах