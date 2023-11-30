Совкомбанк купил бывшую страховую компанию «Уралсиба»

Совкомбанк в преддверии IPO приобрел еще одну страховую компанию — «Инлайф», ранее принадлежавшую группе «Уралсиб». Сумма сделки составила почти 7 млрд руб.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совкомбанк приобрел страховую компанию, следует из сообщения кредитной организации. Там не уточняется, о какой именно компании идет речь.

«31 августа 2023 года группа Совкомбанка закрыла сделку по приобретению 100% крупной страховой группы у третьих лиц за 6,8 млрд руб. Сделка нацелена на усиление страхового бизнеса группы, улучшение рыночных позиций в сегменте страхования жизни», — сообщили в Совкомбанке.

Как рассказали два источника РБК на финансовом рынке, предметом сделки стали компания «Инлайф Страхование» (бывшая «Уралсиб Страхование») и связанная с ней «Инлайф Страхование жизни» (бывшая «Уралсиб Жизнь»), принадлежащие АО «ПСК». РБК направил запрос в Совкомбанк и «Инлайф».

Собственники «ПСК» сейчас не раскрываются, до октября 2021 года она носила название Страховая группа «Уралсиб», но в 2021 году сдала лицензии, а ее страховой бизнес перешел в компанию «Уралсиб Страхование» (с августа 2023 года «Инлайф Страхование»), писало «Агентство страховых новостей». Как следует из данных на сайте ЦБ, страховыми лицензиями сейчас владеет «Инлайф» — на добровольное личное страхование, добровольное имущественное страхование и перестрахование. Отдельная лицензия на страхование жизни есть у «Инлайф Страхование жизни», чьи актуальные собственники не раскрываются (до октября 2021 года ей владела «ПСК»). Гендиректор обеих компаний — Габриэлла Урссу, ранее возглавлявшая другие страховые активы Совкомбанка — «Совкомбанк Страхование жизни» и «СиВ Лайф».

О том, что Совкомбанк планирует приобрести «Инлайф», ранее сообщал «Интерфакс». В сентябре банк получил 0,01% в «Инлайф страховании», отмечал Frank Media.

Чистая прибыль «Инлайф Страхования» в первом полугодии составила 1 млрд руб. Объем собранной премии увеличился почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 1,8 млрд руб., говорится на сайте компании.

Совкомбанк проводит сделку в преддверии своего IPO, которое должно пройти в ближайшее время. Как писал РБК, перед размещением банк оценен в 0,9-1,0 капитала, то есть примерно в 200 млрд руб. Банк несколько лет проводит активную политику поглощений, в том числе страховых компаний. В частности, в конце 2021 года он приобрел «СиВ Лайф» у HDI International AG (дочерней компании немецкой группы Talanx), а в 2020 году — «Метлайф», «дочку» одной из крупнейших мировых страховых групп Metlife. В феврале 2022 года, после начала военной спецоперации России на Украине, Совкомбанк попал под блокирующие санкции США.