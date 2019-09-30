Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов

Сбербанк планирует осенью начать принимать квартплату, платежи за связь и коммунальные услуги на кассах магазинов. Проект стартует в удаленных районах: услуга будет востребована там, где мало телефонов и нет хорошего интернета

Фото: Александр Миридонов / «‎Коммерсантъ»

Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке. Такой функционал будет доступен жителям удаленных и малонаселенных пунктов.

По сведениям двух собеседников РБК, начать прием оплаты услуг на кассах запланировано на осень 2019 года, еще один не исключил, что это может сдвинуться на более поздний срок. В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев. РБК направил запрос в ЦБ.

Сервисом смогут воспользоваться только клиенты Сбербанка, в магазинах можно будет оплатить те же услуги, платежи по которым доступны через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», пояснил один из собеседников РБК. Это услуги ЖКХ, мобильная связь, домашний телефон, интернет, ТВ, налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи и т.д. Сервис по приему платежей на кассе будет похож на оплату счетов в банке: кассир возьмет квитанцию об оплате, вобьет всю необходимую информацию, примет платеж и выдаст чек, сказал специалист.

По словам другого источника РБК, Сбербанк запустит прием платежей именно в тех торговых точках, которые уже выдают наличные по его картам. О проекте по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных районах и сельской местности Сбербанк отчитался в начале августа. По последним данным, такую возможность банк предоставляет в 700 торговых точках, расположенных в 76 регионах. До конца текущего года их число планируется увеличить до 3 тыс.