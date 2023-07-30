Акции обогнали валюту: какие средства вложений стали выбирать россияне

Акции компаний за последние четыре года обогнали иностранную валюту по популярности — куда россияне предпочитают вкладывать свои деньги. Это следует из опроса НАФИ. Так, в июле 2023 года в числе наиболее надежных акции компаний назвали 16% россиян, а иностранную валюту — 10%. В 2020 году акции выбирали только 8%, а валюту — 11%.

Самыми популярными способами вложить деньги остается недвижимость (56%), золото (32%) и открытие вклада в госбанке (27%).