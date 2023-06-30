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ЦБ исключил риски для финансовой стабильности из-за ослабления рубля

Зампред ЦБ Заботкин: рисков для финансовой стабильности из-за ослабления рубля нет
Как объяснили в ЦБ, динамика курса нацвалюты определяется в первую очередь тем, что происходит с экспортом и импортом. Аналитики отмечали, что на курс влияют окончание налогового периода и слабость нефтяных котировок
Курс доллара ЦБ USD ₽87,034 +1,65% Купить
Курс евро ЦБ EUR ₽95,105 +1,32% Купить
BRENT BRENT $75,18 +1,51%
Алексей Заботкин
Алексей Заботкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Банк России не видит рисков для финансовой стабильности на фоне ослабления рубля, хотя динамику курса учтут на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке 21 июля, заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин на пресс-конференции в Новосибирске, передает «Интерфакс».

Он объяснил, что динамика курса определяется потоками платежного баланса и в первую очередь тем, что происходит с экспортом и импортом.

«Обращаем внимание, в последние месяцы цены на основные товары российского экспорта идут вниз и мировые цены, даже не оглядываясь на те дисконты, которые применяются по отношению к мировым ценам на товары российского экспорта. И курс отражает это ухудшение во внешних условиях», — уточнил Заботкин.

Российская валюта слабеет с начала мая. После краткосрочного укрепления до 76–77 руб. к доллару и 83–84 руб. к евро она начала быстро терять позиции. Наиболее сильно рубль ослабился после июньских праздников и к середине месяца обновил годовые минимумы, преодолев отметки 85 руб. за доллар и 91 руб. за евро впервые с апреля прошлого года. По данным Московской биржи на утро 30 июня, курс евро вырос до 96,32 руб., а доллара — до 88,67 руб.

Ранее аналитики в качестве фактора, влияющего на курс национальной валюты, называли окончание налогового периода, в преддверии которого экспортеры меняют валютную выручку на рубли, чтобы сделать выплаты в бюджет, а также слабость нефтяных котировок. С начала мая Brent торгуется в диапазоне $71–78 за баррель.

В кулуарах ПМЭФ председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что недавнее ослабление рубля будет переноситься в цены. «Но сроки и масштабы этого переноса могут отличаться от того, к чему мы привыкли, в силу того что идет структурная перестройка экономики, относительные цены меняются и так далее», — объяснила она. Глава регулятора подчеркнула, что ЦБ будет мониторить перенос ослабления рубля в цены и учитывать при принятии решения о ключевой ставке.

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Банк России Центробанк ЦБ ослабление рубля рубль
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