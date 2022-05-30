В Хорватии арестовали экс-главу крупнейшей российской криптобиржи Wex

Дмитрия Васильева в третий раз арестовали в Европе. Его уже брали под стражу в Италии и Польше, но суды не нашли оснований для высылки бывшего главы криптобиржи Wex в Казахстан

Дмитрий Васильев (Фото: ceowex / Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в России))

В Хорватии арестовали одного из создателей крупнейшей российской криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева, сообщила хорватская газета 24sata. Информацию об аресте подтвердил источник Би-би-си.

35-летнего Васильева задержали в аэропорту Загреба и арестовали еще в середине прошлой недели. В Загреб он прилетел из Барселоны, пишет 24sata. В суде Васильев заявил, что он не мошенник, а политический активист, который выступает против российских властей.

В Белоруссии, России и Китае Васильева подозревают в краже €450 млн с помощью Wex. Его арестовали на основании ордера Интерпола по запросу Казахстана, где бывшего гендиректора Wex подозревают в мошенничестве на сумму $20 тыс., совершенном в 2018 году. Сам Васильев отрицает все обвинения.

Васильев родился в Белоруссии и проживал в России. Это его третий арест в Европе. До этого Васильева дважды задерживали по запросу Казахстана: летом 2019 года — в Италии, а в августе 2021 года — в Польше. Но оба раза местные суды не находили достаточных оснований для высылки Васильева в Казахстан.

Криптовалютная биржа Wex заработала в сентябре 2017 года. Она располагала информацией о клиентах прекратившей свое существование в 2017 году криптовалютной биржи BTC-e. Сама Wex перестала работать в конце 2018 года, не вернув клиентам их активы.

BTC-e основал россиянин Александр Винник, которого в 2017 году арестовали в Греции по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 до $9 млрд через созданную им биржу. Экстрадиции Винника кроме США добивались Россия и Франция. В итоге его выдали Франции, где суд приговорил россиянина к пяти годам заключения.