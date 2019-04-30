ЦБ уличил офшоры в манипуляциях с акциями для пенсионных инвестиций

ЦБ выявил факт манипулирования ценами на акции Объединенной вагонной компании в 2016–2017 годах: бумаги друг у друга покупали два офшора с Кипра и Белиза. В это же время в бумаги ОВК инвестировались пенсионные накопления граждан

Фото: Олег Яковлев / РБК

ЦБ уличил две офшорные компании в манипуляциях с ценными бумагами Объединенной вагонной компании (ОВК) на Московской бирже, которые продолжались почти полгода — с октября 2016 года по февраль 2017 года, сообщил регулятор.

Зарегистрированная в Белизе GorTec Management Ltd и кипрская GTCP Trading Ltd продавали друг другу акции ОВК, чтобы поддерживать определенные уровни цены и объема торгов бумагами. Сделки не имели очевидного экономического смысла, констатируют в ЦБ.

Когда в торгах не участвовали наиболее крупные игроки, в том числе связанные с ОВК, доля GorTec и GTCP в общем объеме торгов составляла от 30 до 50%. «По данным биржи, в течение периода 275 сделок с акциями были совершены между этими компаниями с существенным отклонением объема торгов», — замечают в ЦБ.

Пока офшорные фирмы искусственно разгоняли стоимость акций ОВК, бумаги компании активно приобретались рядом управляющих компаний, тративших на это пенсионные накопления граждан из негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В Банке России полагают, что поддержание котировок осуществлялось для повышения инвестиционной привлекательности акций ОВК и обоснования целесообразности длительного держания этих бумаг в составе активов НПФ.

ЦБ описывает случай, когда одна из УК за счет средств пенсионных накоплений купила акции при размещении допвыпуска ОВК на сумму свыше 5 млрд руб. Посредничество ей оказали несколько иностранных фирм, в том числе аффилированная с ОВК компания United Wagon Plc (зарегистрирована на острове Джерси). Разница между ценами, за которые офшорные фирмы купили бумаги ОВК при их размещении, и ценами продажи этих акций управляющей компании позволила посредникам извлечь доход в размере 328 млн руб.

В результате офшорные фирмы получили по бумагам ОВК доходность от 444 до 499% годовых. «Скоординированный характер действий участников операций указывает на возможную реализацию схемы, направленной на вывод части средств негосударственных пенсионных фондов на счета компаний-нерезидентов», — заявляют в ЦБ. Вагонная компания, разместившая бумаги со значительным дисконтом, в свою очередь, не получила часть денежных средств, инвестированных в акции.

Банк России направил материалы проверки в правоохранительные органы.

Торговые счета GorTec Management Ltd и кипрской GTCP Trading Ltd управлялись Алексеем Докучаевым, утверждают в ЦБ со ссылкой на технические и другие данные. Докучаев владел компанией «Город технологий» (ликвидирована в декабре 2018 года), свидетельствуют данные Kartoteka.ru, и предлагал услуги маркет-мейкера в интернете. Хотя у него и не было на это прав: для исполнения функций требуется разрешение биржи, а у GTCP было лишь заключено двустороннее соглашение с «Открытие Брокер» об участии в поддержании двусторонних котировок акций.