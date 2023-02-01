Эксперты назвали долю переоценивающих свою финансовую грамотность россиян
Доля россиян, считающих свой уровень цифровой финансовой грамотности высоким, на 11 п.п. выше, чем доля тех, кто действительно ему соответствует, следует из исследования аналитического центра НАФИ (есть у РБК).
«Доля тех, кто заявляет о высоком уровне знаний на 11 п.п. выше, чем доля тех, кто в действительности имеет высокий уровень цифровой финансовой грамотности (28% и 17% соответственно)», — отмечается в исследовании.
Доля тех, кто недооценивает свои знания, выше, чем в действительности, на 10 п.п. (23% считают свои компетенции низкими и 13% на самом деле обладают низким уровнем). Средними свои знания считают 47% россиян — на 23 п.п. меньше, чем в действительности.
Высокий уровень цифровой финансовой грамотности имеют 17% россиян. Наиболее осведомлены мужчины старше 45 лет, имеющие более трех человек в семье и проживающие в небольшом городе. Более чем две трети опрошенных (70%) обладают средним уровнем. Чаще всего это женщины (73% против 63% мужчин), жители городов (73% против 61% жителей сельской местности) и одинокие россияне (81%). У 13% граждан низкий уровень цифровой финансовой грамотности.
Почти каждый третий (31%) россиянин неосведомлен о небезопасности совершения переводов или платежей при подключении к интернету через общедоступный Wi-Fi. Только 38% опрошенных пренебрегают сменой паролей на сайтах для онлайн-покупок, регулярно их меняют только 34%, следует из исследования аналитического центра НАФИ (есть у РБК).
Не делают этого чаще всего женщины (42% против 33% мужчин), жители небольших городов и сел (50%), респонденты без высшего образования (40%).
При этом большинство граждан (81%) знают о том, что прежде чем оплачивать что-либо в интернете, нужно убедиться в безопасности сайта. Еще 56% считают, что следует читать условия и пользовательские соглашения перед онлайн-покупкой.
75% опрошенных не сообщают свои пароли и ПИН-коды даже близким друзьям, 79% не делятся в интернете личной информацией о своих финансах.
Только 38% считают криптовалюту полноценным платежным средством.
Всероссийский репрезентативный опрос проведен аналитическим центром НАФИ в декабре 2022 года. Опрошены 1600 человек 18 лет и старше. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население страны по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%