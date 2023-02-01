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Эксперты назвали долю переоценивающих свою финансовую грамотность россиян

НАФИ: 11% россиян переоценивают свой уровень цифровой финансовой грамотности
Высоким уровнем цифровой финансовой грамотности обладают 17% россиян, но считают свой уровень хорошим 28%. Наиболее осведомлены мужчины старше 45 лет, имеющие более трех человек в семье и проживающие в небольшом городе
Фото: Василий Федосенко / ТАСС
Фото: Василий Федосенко / ТАСС

Доля россиян, считающих свой уровень цифровой финансовой грамотности высоким, на 11 п.п. выше, чем доля тех, кто действительно ему соответствует, следует из исследования аналитического центра НАФИ (есть у РБК).

«Доля тех, кто заявляет о высоком уровне знаний на 11 п.п. выше, чем доля тех, кто в действительности имеет высокий уровень цифровой финансовой грамотности (28% и 17% соответственно)», — отмечается в исследовании.

Доля тех, кто недооценивает свои знания, выше, чем в действительности, на 10 п.п. (23% считают свои компетенции низкими и 13% на самом деле обладают низким уровнем). Средними свои знания считают 47% россиян — на 23 п.п. меньше, чем в действительности.

Высокий уровень цифровой финансовой грамотности имеют 17% россиян. Наиболее осведомлены мужчины старше 45 лет, имеющие более трех человек в семье и проживающие в небольшом городе. Более чем две трети опрошенных (70%) обладают средним уровнем. Чаще всего это женщины (73% против 63% мужчин), жители городов (73% против 61% жителей сельской местности) и одинокие россияне (81%). У 13% граждан низкий уровень цифровой финансовой грамотности.

Почти каждый третий (31%) россиянин неосведомлен о небезопасности совершения переводов или платежей при подключении к интернету через общедоступный Wi-Fi. Только 38% опрошенных пренебрегают сменой паролей на сайтах для онлайн-покупок, регулярно их меняют только 34%, следует из исследования аналитического центра НАФИ (есть у РБК).

Не делают этого чаще всего женщины (42% против 33% мужчин), жители небольших городов и сел (50%), респонденты без высшего образования (40%).

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При этом большинство граждан (81%) знают о том, что прежде чем оплачивать что-либо в интернете, нужно убедиться в безопасности сайта. Еще 56% считают, что следует читать условия и пользовательские соглашения перед онлайн-покупкой.

75% опрошенных не сообщают свои пароли и ПИН-коды даже близким друзьям, 79% не делятся в интернете личной информацией о своих финансах.

Только 38% считают криптовалюту полноценным платежным средством.

Всероссийский репрезентативный опрос проведен аналитическим центром НАФИ в декабре 2022 года. Опрошены 1600 человек 18 лет и старше. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население страны по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%

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Теги
Елена Чернышова
НАФИ финансовая грамотность
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