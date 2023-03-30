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БКС сообщил об изменении правил блокировки средств россиян в Европе

БКС: счета россиян свыше €100 тыс. с учетом в Euroclear будут блокироваться полностью
Брокер БКС предупредил клиентов о полной блокировке счетов с остатками более €100 тыс. Ранее блокировалась только часть денег, превышающая этот лимит. Нововведение связано с уточнением трактовки санкций ЕС, говорит источник РБК
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Счета россиян на площадке ОТС (внебиржевой рынок) с местом учета БКС Кипр — Euroclear, денежные остатки на которых превышают €100 тыс., будут блокироваться в полном объеме, следует из рассылки брокера БКС (есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке). Это связано с уточнением трактовки санкций ЕС, касающихся депозитов россиян в Европе, знает один из них. Ранее на рассылку обратил внимание телеграм-канал MarketOverview.

В российском БКС подчеркнули, что ограничения, о которых шла речь в рассылке, касаются только счетов клиентов БКС Кипр, а не клиентов российского юрлица. «Данные ограничения касаются любых иностранных брокеров, у которых есть счета российских клиентов в депозитарии Euroclear», — уточнили в пресс-службе компании в ответ на запрос РБК.

Лимиты на депозиты россиян были введены еще в феврале 2022 года, но ранее блокировке подвергались только денежные средства свыше €100 тыс., а не весь остаток на счете. По новым правилам блокировке подлежит весь остаток на счете. «Теперь учитывается вся сумма с итогом, накопленным начиная с 25 февраля 2022 года», — уточнил собеседник РБК.

Например, если на счет клиента в €95 тыс. с 25 февраля прошлого года поступили дивиденды, купоны, погашения по бумагам или другие выплаты на сумму €7 тыс., то блокировке теперь подлежат не €2 тыс., превышающие санкционный лимит, а все €102 тыс.

Ограничения касаются только остатков денежных средств и не распространяются на стоимость бумаг, указано в рассылке брокера. Кроме россиян они распространяются на граждан Белоруссии, физических лиц, временно проживающих на территории России, на зарегистрированные в России компании и на компании, зарегистрированные за пределами ЕС, если россиянам в них принадлежит доля в 50% и более.

Источник РБК отметил, что нововведение касается не только клиентов брокера БКС, а всех участников финансового рынка, через которых россияне могут открывать счета за рубежом.

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В казахстанском Freedom Finance уточнили, что не хранят деньги российских клиентов в европейских банках и финансовых институтах. Руководитель управления развития клиентского сервиса «Финам» Дмитрий Леснов (компания дает россиянам доступ на иностранные рынки через зарубежных контрагентов) отметил, что ему неизвестно об ужесточении требований по счетам россиян. «По нашим каналам такая информация от европейских партнеров на данный момент не поступала», — указал он.

Ограничения на размеры счетов россиян в ЕС были введены с 26 февраля 2022 года. Одновременно европейским депозитариям запретили оказывать любые услуги российским гражданам и организациям по продаже ценных бумаг, номинированных в евро и выпущенных после 12 апреля 2022 года. Кроме того, Европейский союз запретил листинг акций любых российских государственных компаний (в которых государству принадлежит более 50%) на европейских биржах.

С начала марта ЕС также наложил запрет на продажу, поставку и экспорт в Россию банкнот евро. Через десять дней после решения ЕС такие же санкции ввели и США — они запретили ввозить доллары в Россию. После этого Банк России ввел ограничение на снятие денежных средств с валютных счетов. Россияне могут обналичить со своих счетов в евро и долларах не более $10 тыс. (или эквивалентную сумму в евро) при условии, если деньги поступили на счет до 9 марта.

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Маргарита Мордовина
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