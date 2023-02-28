FT узнала об обсуждении релокации Shell из Европы в США

Британский нефтегазовый гигант Shell изучал возможность перебазироваться в США в условиях кризиса. Хотя пока руководство остановилось на сохранении штаб-квартиры в Европе, FT утверждает, что вопрос до конца не снят

Фото: Rupert Oberhauser / Global Look Press

Руководство компании Shell при обсуждении новой стратегии развития обсуждало возможность переноса деятельности в США, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения. Издание называет этот потенциальный вариант сокрушительным ударом по лондонскому Сити.

По данным издания, это обсуждение велось в 2021 году. В нем участвовал в числе прочих топ-менеджеров Ваэль Саван, новый исполнительный директор группы. Речь шла, в частности, о переносе в США штаб-квартиры компании и смене биржи листинга. В конечном счете, однако, топ-менеджеры сошлись на том, что Shell покинет Нидерланды.

Royal Dutch Shell долгое время находилась в двойной юрисдикции Нидерландов и Великобритании. Двойные корни компании объясняются ее историей — она появилась в 1907 году путем объединения голландской Royal Dutch Petroleum Company, основанной в Гааге, и британской Shell. Слово Royal («королевская») в названии голландской компании объяснялось патронажем короля Нидерландов Виллема III.

Двойная юрисдикция сохранялась больше века, но в Нидерландах компания в последние годы сталкивалась с проблемами из-за удерживаемого в стране налога на дивиденды в размере 15% и более строгого климатического регулирования. В итоге в 2021 году Royal Dutch Shell объявила о смене юрисдикции исключительно на британскую. В январе 2022 года штаб-квартира была перенесена в Лондон, а название изменено на Shell plc.

Сейчас Shell — крупнейшая компания Великобритании с рыночной капитализацией £176 млрд и выручкой £316 млрд. FT отмечает, что уход компании в США мог бы стать тяжелым ударом по британскому фондовому рынку и символизировать потерю лондонским Сити статуса глобального финансового центра. Хотя в конечном счете выбор топ-менеджеров остановился на переносе деятельности в Великобританию, факторы, из-за которых обсуждался возможный переезд в США, никуда не исчезли, подчеркивает издание: это растущая конкуренция с американскими нефтегазовыми гигантами ExxonMobil и Chevron и попытки привлечь американских инвесторов. Кроме того, в Европе Shell сталкивается с критикой из-за сокращения инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии.

Накануне стало известно, что Shell оценивает возможность выхода из трех розничных предприятий по продаже электроэнергии в Великобритании, Германии и Нидерландах. В компании объяснили, что это связано с «жесткими рыночными условиями». Reuters связывал новую политику группы с энергетическим кризисом в Европе.