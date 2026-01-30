 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Минфин ответил на идею ограничить внесение наличных через банкоматы

Министерство финансов сформировало разные предложения в рамках плана по обелению экономики, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства», — сказано в сообщении.

Так Минфин прокомментировал информацию о предложении ограничить внесение наличных через банкоматы для физлиц суммой 1 млн руб. в месяц. По сведениям «Интерфакса», инициатором выступил Минфин для обеления отдельных секторов экономики России. Поправки планируется внести в закон «О банках и банковской деятельности (N17-ФЗ).

Сейчас законодательство не предусматривает ограничений на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. В пояснительной записке говорится, что такая ситуация позволяет вводить в оборот деньги с неизвестным происхождением.

Усилить контроль за обращением наличных денег потребовал президент Владимир Путин в начале декабря на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. «При этом подчеркну: здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста. Предприниматели и компании, которые порядочно, добросовестно ведут свои дела, свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от «обеления» рынка», — добавил он тогда же.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare

Трамп выдвинул два требования к Ирану

Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность

Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»

«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Минфин
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 17:52
Исполком ФСБР утвердил Умара Кремлева главой попечительского совета Спорт, 18:18
Обвал биткоина и зимние трудности майнеров. События недели на крипторынке Крипто, 18:18
Минфин ответил на идею ограничить внесение наличных через банкоматы Финансы, 18:16
Даррен Аронофски создал ИИ-сериал. Стоит ли его смотреть Life, 18:16
Внедорожник Haval H9 обновился в России. Главные изменения и цена Авто, 18:13
На Хайнане зафиксировали рекордное число туристов из России в 2025 году Общество, 18:10
Вышел трейлер комедии «Идиотка» с дочерью Михаила Барышникова Life, 18:05
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Страх ошибки мешает расти. Как его преодолеть Образование, 18:04
Как сформировать рабочую стратегию бизнеса: от цели к действиям Образование, 18:03
Генсек ООН предрек «финансовый коллапс» организации Политика, 18:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Минюст предложил увеличить сумму долга для ареста имущества Финансы, 17:59
Роднина призвала не давить ожиданиями на Петросян и Гуменника Спорт, 17:49
Культурная афиша февраля: мифы о загранице, Хармс и новая «Гроза» Стиль, 17:48