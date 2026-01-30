Минфин ответил на идею ограничить внесение наличных через банкоматы

Министерство финансов сформировало разные предложения в рамках плана по обелению экономики, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства», — сказано в сообщении.

Так Минфин прокомментировал информацию о предложении ограничить внесение наличных через банкоматы для физлиц суммой 1 млн руб. в месяц. По сведениям «Интерфакса», инициатором выступил Минфин для обеления отдельных секторов экономики России. Поправки планируется внести в закон «О банках и банковской деятельности (N17-ФЗ).

Сейчас законодательство не предусматривает ограничений на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. В пояснительной записке говорится, что такая ситуация позволяет вводить в оборот деньги с неизвестным происхождением.

Усилить контроль за обращением наличных денег потребовал президент Владимир Путин в начале декабря на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. «При этом подчеркну: здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста. Предприниматели и компании, которые порядочно, добросовестно ведут свои дела, свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от «обеления» рынка», — добавил он тогда же.

Материал дополняется.