Минфин ответил на идею ограничить внесение наличных через банкоматы
Министерство финансов сформировало разные предложения в рамках плана по обелению экономики, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
«Министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства», — сказано в сообщении.
Так Минфин прокомментировал информацию о предложении ограничить внесение наличных через банкоматы для физлиц суммой 1 млн руб. в месяц. По сведениям «Интерфакса», инициатором выступил Минфин для обеления отдельных секторов экономики России. Поправки планируется внести в закон «О банках и банковской деятельности (N17-ФЗ).
Сейчас законодательство не предусматривает ограничений на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. В пояснительной записке говорится, что такая ситуация позволяет вводить в оборот деньги с неизвестным происхождением.
Усилить контроль за обращением наличных денег потребовал президент Владимир Путин в начале декабря на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. «При этом подчеркну: здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста. Предприниматели и компании, которые порядочно, добросовестно ведут свои дела, свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от «обеления» рынка», — добавил он тогда же.
Материал дополняется.
