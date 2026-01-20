 Перейти к основному контенту
0

Объем наличных на руках у россиян за 2025 год подскочил на ₽1 трлн

В прошлом году прирост наличных денег в обращении в пять раз превысил показатель 2024 года, оценил Банк России. Наибольший вклад в динамику внес декабрь — объем наличности вырос на ₽0,8 трлн. Это рекорд для этого месяца за 11 лет
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В 2025 году рост наличных денег в обращении привел к оттоку ликвидности из российских банков в размере 1 трлн руб., сообщил Центробанк в обзоре. По оценкам регулятора, переток средств в наличность был «несколько выше значений прошлых лет», хотя в течение года ситуация была неоднородной. В 2024 году объем наличности в обращении увеличился на 0,2 трлн руб., следует из данных ЦБ.

В первой половине прошлого года наличные деньги возвращались в банки под влиянием сохраняющихся привлекательных процентных ставок по вкладам и депозитам, однако с июня тенденция поменялась. К декабрю отток превысил результаты первого полугодия, отмечается в материалах ЦБ. Как подчеркивает регулятор, такие временные отклонения не несут экономических последствий, так как «меняется форма денег с безналичной на наличную».

Как следует из данных ЦБ о денежной базе в узком определении, на 1 января 2026 года объем наличных денег в обращении в России составлял 19,45 трлн руб.

Наибольший отток ликвидности в наличность был зафиксирован в декабре прошлого года — за месяц он достиг 836,3 млрд руб. Для декабря это максимальный показатель за 11 лет, следует из расчетов РБК на основе данных регулятора. Больше было в последний раз в декабре кризисного 2014 года — 918,4 млрд руб. Для сравнения: в декабре 2024 года объем наличных в обращении увеличился на 665,2 млрд руб., а в декабре 2023-го — на 408,8 млрд.

Помимо декабря, в течение прошлого года прирост наличных в обращении наблюдался в апреле (238,4 млрд руб.), и каждый месяц начиная с июня. Тогда же Банк России начал цикл снижения ключевой ставки — с 21 до 16% к концу года. По мере смягчения денежно-кредитной политики коммерческие банки пересматривали вниз ставки по накопительным счетам и вкладам для физлиц. С июня средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках упала почти на 3,8 процентного пункта, до 15,1% годовых, следует из данных ЦБ.

