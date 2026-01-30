Минюст предложил увеличить сумму долга для ареста имущества с ₽3 до 10 тыс.

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Минюст России предложил увеличить сумму задолженности, при которой приставы могут арестовать имущество должника с 3 до 10 тыс. руб., следует из разработанного ведомством законопроекта.

Сейчас арестовывать имущество можно при задолженности свыше 3 тыс. руб.

«Законопроектом предлагается проиндексировать сумму взыскания по исполнительному производству с учетом инфляции, до которой наложение ареста на имущество должника не допускается», — сказано в пояснительной записке.

Согласно инициативе, арест на имущество будет накладываться только на сумму задолженности, необходимую для исполнения требований исполнительного документа.

«Новый порядок обращения взыскания на имущество исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями при незначительной сумме долга (например, блокировкой всех денежных средств на счете или запретом регистрационных действий в отношении всего имущества). Предлагаемые изменения позволят обеспечить соблюдение баланса между правами взыскателя и должника», — считают в Минфине.

Также законопроект предполагает изменения в порядке получения судебными приставами информации о счетах должника. Так, в первую очередь эти сведения будут запрашиваться у налоговых органов, а затем, при необходимости, запросы направляются в банки и другие кредитные организации.

