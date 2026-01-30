 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Минюст предложил увеличить сумму долга для ареста имущества

Минюст предложил увеличить сумму долга для ареста имущества с ₽3 до 10 тыс.
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Минюст России предложил увеличить сумму задолженности, при которой приставы могут арестовать имущество должника с 3 до 10 тыс. руб., следует из разработанного ведомством законопроекта.

Сейчас арестовывать имущество можно при задолженности свыше 3 тыс. руб.

«Законопроектом предлагается проиндексировать сумму взыскания по исполнительному производству с учетом инфляции, до которой наложение ареста на имущество должника не допускается», — сказано в пояснительной записке.

Согласно инициативе, арест на имущество будет накладываться только на сумму задолженности, необходимую для исполнения требований исполнительного документа.

«Новый порядок обращения взыскания на имущество исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями при незначительной сумме долга (например, блокировкой всех денежных средств на счете или запретом регистрационных действий в отношении всего имущества). Предлагаемые изменения позволят обеспечить соблюдение баланса между правами взыскателя и должника», — считают в Минфине.

ФССП взыскала более ₽100 млрд долгов по алиментам в 2025 году
Общество

Также законопроект предполагает изменения в порядке получения судебными приставами информации о счетах должника. Так, в первую очередь эти сведения будут запрашиваться у налоговых органов, а затем, при необходимости, запросы направляются в банки и другие кредитные организации.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare

Трамп выдвинул два требования к Ирану

Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность

Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»

«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 17:52
Исполком ФСБР утвердил Умара Кремлева главой попечительского совета Спорт, 18:18
Обвал биткоина и зимние трудности майнеров. События недели на крипторынке Крипто, 18:18
Минфин ответил на идею ограничить внесение наличных через банкоматы Финансы, 18:16
Даррен Аронофски создал ИИ-сериал. Стоит ли его смотреть Life, 18:16
Внедорожник Haval H9 обновился в России. Главные изменения и цена Авто, 18:13
На Хайнане зафиксировали рекордное число туристов из России в 2025 году Общество, 18:10
Вышел трейлер комедии «Идиотка» с дочерью Михаила Барышникова Life, 18:05
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Страх ошибки мешает расти. Как его преодолеть Образование, 18:04
Как сформировать рабочую стратегию бизнеса: от цели к действиям Образование, 18:03
Генсек ООН предрек «финансовый коллапс» организации Политика, 18:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Минюст предложил увеличить сумму долга для ареста имущества Финансы, 17:59
Роднина призвала не давить ожиданиями на Петросян и Гуменника Спорт, 17:49
Культурная афиша февраля: мифы о загранице, Хармс и новая «Гроза» Стиль, 17:48