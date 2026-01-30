Прокуратура попросила США отклонить иск к РФ о царском долге на $225 млрд

Генпрокуратура потребовала отклонить иск американского инвестфонда Noble Capital, который хочет взыскать с России $225 млрд по имперским облигациям. Российская сторона не признает ответственность за ценные бумаги 1916 года

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Генпрокуратура присоединилась к разбирательству и обеспечивает защиту интересов России в деле, который инициировал американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD, требуя исполнить обязательства по имперским облигациям. Это следует из ответа Генпрокуратуры России на запрос РБК.

«Генеральной прокуратурой в установленные процессуальные сроки направлены ходатайства об отклонении иска в связи с отсутствием у американского суда юрисдикции на рассмотрение спора <...>, а также ввиду необоснованности иска, поскольку Российская Федерация обладает юрисдикционным иммунитетом как суверенное государство», — заявили в ведомстве.

30 января истек срок, в который российская сторона требовала от Noble Capital отозвать иск. Ходатайство об отклонении иска заявлено на основании закона США «Об иммунитете иностранных государств» (Foreign Sovereign Immunity Act)», сообщили в Генпрокуратуре. В карточке дела на сайте суда есть ходатайство об отклонении иска, поданное ответчиками. В нем указано, что суд должен отказать Noble в иске из-за риска «обострить отношения России и США, особенно в такой чувствительный момент», а также увеличить риск предъявления США взаимных исков, например, по поводу американской интервенции в период Гражданской войны в Российской империи.

Noble Capital RSD подал иск в суд США по округу Колумбия в июне 2025 года. Фонд потребовал от России исполнить обязательства по облигациям на $25 млн, выпущенными с купоном 5,5%, которые были проданы американским частным инвесторам в 1916 году. Общую сумму требований истец с учетом процентов оценил в $225 млрд. Ответчиками по иску указаны Российская Федерация, Минфин, Банк России и Фонд национального благосостояния.

По версии фонда, Россия, несмотря на отказ советской власти от внешнего долга в 1918 году, должна унаследовать долги как правопреемник СССР. В юридической фирме Marks & Sokolov, представляющей в этом деле российские интересы, подчеркивали, что ни СССР, ни Россия никогда не признавали свою ответственность за облигации в соответствии с установленным международным правом.

В иске Noble Capital RSD указал, что задолженность по облигациям может быть выплачена за счет активов России, которые оказались заблокированы после 2014 и 2022 годов из-за санкций. В рамках дела фонд также требует запретить России распоряжаться заблокированными активами до погашения долга и назначить внешнего управляющего, который должен будет контролировать активы в случае их разблокировки.

«Несмотря на требование Российской Федерации об отзыве иска, истец отказался прекратить разбирательство. Российская Федерация намерена решительно защищаться от этих безосновательных действий, в том числе путем обращения в суд с требованиями о применении санкций к противоположной стороне и, в случае, если это будет уместно, взыскании понесенных судебных издержек», — сообщила юрфирма Marks & Sokolov.