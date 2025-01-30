Россияне в конце года взяли вдвое больше микрозаймов, чем кредитов

Россияне продолжают активно брать в долг у МФО на фоне спада кредитования в банках — доля микрозаймов в числе общих выдач выросла до рекордных 70%, следует из данных «Скоринг Бюро». Клиенты МФО менее чувствительны к росту ставок

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В декабре 2024 года 70% от общего числа новых кредитов, взятых россиянами, пришлось на займы от микрофинансовых организаций (МФО) — среднесрочные (IL, Installment) и «до зарплаты» (PDL, Pay Day Loans), следует из статистики «Скоринг Бюро», которую изучил РБК. Годом ранее аналогичный показатель был на уровне 47,4%.

«Вес» займов также увеличился относительно объемов кредитования: в декабре на продукты от МФО пришлось 13,6% от общей суммы выдач. В конце 2023-го показатель был почти в 3,5 раза меньше — 3,9%.

Прирост доли микрозаймов в выдачах стал самым заметным как минимум с 2021 года. Резкое изменение структуры предоставленных кредитов в России до этого наблюдалось весной 2022 года — тогда на пике санкций и кризиса доля продуктов от МФО возрастала до 62,7% от общего количества ссуд и до 8,7% от объема.

Почему россияне стали активнее занимать деньги у МФО

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров отмечает, что рост доли микрозаймов в выдачах наблюдался на фоне замедления темпов банковского кредитования.

Согласно данным «Скоринг Бюро», в 2024 году доля потребительских кредитов в выдачах упала до 15,1% от общего количества (минус 11,1 процентного пункта) и до 23,6% от совокупного объема (минус 2,2 п.п.). Заметное снижение также наблюдалось в ипотеке: на этот сегмент стало приходиться всего 31,4% от общего объема кредитных продаж против 48,6% годом ранее. Доля ипотечных кредитов в общем количестве уменьшилась с 1,8 до 0,6%. В абсолютном выражении объем новых потребительских ссуд в 2024 году упал на 22%, а ипотечных — на 42% относительно значений 2023 года, следует из статистики «Скоринг Бюро». Данные по выдачам в сегменте МФО компания не раскрывает, сообщил РБК представитель бюро.

Банк России опубликовал статистику по динамике рынка микрофинансирования только за три квартала 2024 года. Согласно ей, за январь—сентябрь МФО предоставили россиянам займы на 1,26 трлн руб., что соответствует росту год к году на 23,3% (.pdf).

«Ключевое здесь — это динамика банковских выдач. Условия внешней среды сложились таким образом, что влияют охлаждающе в большей мере на банковский сектор», — говорит Асатуров. Первый фактор, по его словам, — эффект от регулирования ЦБ. И для необеспеченных кредитов, и для займов сейчас действуют повышенные надбавки и макропруденциальные лимиты, ограничивающие выдачи ссуд слишком закредитованным заемщикам.

«Макропруденциальные меры есть в обоих секторах, МФО и банковском, но та часть, что завязана на относительные показатели, сравнивающие риск с капиталом, для банков имеет ощутимо большее значение в силу значительно более строгих нормативов достаточности капитала, надстроек с дополнительными требованиями к системно значимым организациям и прочее», — поясняет аналитик АКРА. Он также обращает внимание, что за последние 12–18 месяцев крупные банки испытывали существенное давление на капитал. «Для МФО же требования к достаточности капитала исторически были довольно комфортными, и большинство организаций выполняет их с большим запасом, поэтому чувствительность макропруденциальных мер отстает от банковских», — описывает ситуацию эксперт.

МФО массово не ужесточали риск-политики в конце 2024 года, поэтому частично заместили банки в удовлетворении спроса заемщиков, соглашается старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Он напоминает, что так происходило и ранее, в «периоды усиления макроэкономической неопределенности» — весной 2020 и 2022 годов. Но теперь причины «во многом регуляторные».

Второй фактор изменения структуры кредитных выдач — чувствительность заемщиков к высоким ставкам, считает Асатуров.

«Имея изначально значительно более низкие ставки по банковским кредитам, соответствующие клиенты больше замечают влияние жесткой денежно-кредитной политики, что сокращает их спрос. Для заемщиков МФО, где стоимость услуг всегда была кардинально высокая, инфляционная составляющая, отражающая рост ключевой ставки (сейчас 21%), решительно теряется на фоне исторически очень большой, заложенной в бизнес-модель премии за риск. Поэтому клиенты МФО сильно не реагируют на жесткую монетарную политику», — говорит эксперт АКРА.

«Сейчас и ранее фиксируется тенденция по перетоку банковских клиентов в МФО. В том числе за счет того, что сами банки открывают свои МФО», — отмечает представитель СРО «МиР», объединяющей крупнейшие микрофинансовые компании на рынке.

Он подчеркивает, что кредитные организации с «дочерними» МФО заинтересованы «удерживать клиентов внутри группы», если те получили отказ по кредитной заявке в банке. Еще один фактор — схожесть некоторых продуктов МФО с банковскими, считают в СРО «МиР».

Заметный рост доли микрозаймов в выдачах во многом произошел за счет среднесрочных ссуд (IL, Installment), следует из данных «Скоринг Бюро». Их доля в общем числе заключенных договоров достигла в декабре 31,2% против 16,1% годом ранее. На сегмент IL-займов стало приходиться 9% всего объема выдач кредитов, хотя годом ранее его доля едва превышала 2%. ЦБ также ранее указывал, что сильнее всего в 2024 году МФО расширили предложение среднесрочных займов (IL). Средние ставки по ним составляют 280–284% годовых.

Чего ждать дальше

В 2025 году доля займов МФО в кредитных выдачах в целом может сохраниться на высоком уровне, пока политика ЦБ будет оставаться жесткой, считает Асатуров. Он также допускает, что на снижение показателя может повлиять готовящаяся реформа рынка МФО. Банк России намерен разделить организации на рынке микрофинансирования на новые три группы и откалибровать правила выдачи микрозаймов — в частности, постепенно ввести правило «один заем в одни руки».

Говорить о долговременной устойчивой тенденции роста доли микрозаймов в общих выдачах пока не приходится, возражает Уклеин: «Вероятнее всего, банки смогут адаптироваться к жестким денежно-кредитным условиям, а в случае их смягчения показать дальнейший рост необеспеченной розницы».

Темпы прироста рынка МФО в 2025 году замедлятся до 5%, что ниже уровней прошлого года, прогнозируют в СРО «МиР». Там не дали оценок, как может меняться «вес» продуктов МФО в общих кредитных выдачах, но подчеркнули, что спрос населения на заемные средства «остается высоким вне зависимости от сегмента».

«Это не означает, что все заявки (на займы. — РБК) проходят одобрение. Доля отказов первичным клиентам может достигать 80%», — отмечает представитель ассоциации. Он добавил, что индикаторы просроченной задолженности в сегменте пока «находятся на стабильном уровне и не имеют предпосылок к резкому росту».