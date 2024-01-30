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Финансы ,  
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Центробанк начнет объяснять решения по ставке по схеме ФРС

Центробанк изменит формат пресс-релизов по ключевой ставке
Центральный банк начнет раскрывать «резюме» по итогам заседаний по ключевой ставке — они будут содержать больше информации, чем обычный пресс-релиз. Ранее ЦБ отказывался от этого формата в пользу политики «одного голоса»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк изменяет формат объяснения решений по ключевой ставке — регулятор сообщил, что теперь будет публиковать резюме заседаний совета директоров, которые будут содержать «позиции участников обсуждения по ситуации в экономике и перспективам ее развития, альтернативные варианты решений с аргументами за и против, обоснование принятого решения».

Изменения вступят в силу с февраля 2024 года. Резюме будут отражать ход обсуждений шагов по ключевой ставке в «неделю тишины» — период перед заседанием, когда ЦБ рассматривает различные варианты решений по монетарной политике и при этом не дает публичных комментариев, — и на самом заседании.

«Позиции будут представлены без выделения мнений отдельных участников обсуждения», — подчеркивает ЦБ.

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В то же время сам релиз по ставке «станет более кратким, поскольку подробная информация об основных факторах, повлиявших на решение по ключевой ставке, будет раскрываться в резюме». Время публикации релиза останется прежним (13:30 мск в день заседания совета директоров), как и формат пресс-конференции председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной (она проходит в 15:00 в тот же день). Резюме же будут публиковаться на шестой рабочий день после каждого решения по ключевой ставке.

ЦБ также прекратит публикацию доклада о денежно-кредитной политике, поскольку «обновленный набор материалов будет охватывать всю существенную информацию», которая раньше содержалась в этом докладе.

По описанию ЦБ обновленный формат «резюме» схож с форматом «минуток» от Федеральной резервной службы США — подробных протоколов заседаний, в которых детально отражаются позиции его участников (без уточнения, кому именно принадлежит та или иная позиция). При этом «минутки» содержат информацию о том, кто из участников заседания проголосовал за и против принятого решения по ставке.

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При этом ранее ЦБ не планировал переходить к формату «минуток». «Принятие решений в Банке России по ключевой ставке носит консенсусный характер. Да, обсуждение многостороннее, но в конечном счете стоит задача по итогам обмена мнениями прийти к некоторой картине мира, которая в значительной степени согласуется с мнениями всех участников обсуждения. И в связи с этим мы придерживаемся политики одного голоса», — говорил в интервью РБК в декабре 2022 года зампред Банка России Алексей Заботкин.

Он отмечал, что такой механизм принятия решений более оправдан для российского ЦБ, так как у него не такая длинная история таргетирования инфляции и не заякорены инфляционные ожидания. Для него это лучше, «чем разноголосица, которую в последние годы практикуют некоторые другие центральные банки».

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