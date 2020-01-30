ЦБ выявил нехватку 2,7 млрд руб. в капитале Невского народного банка

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Банк России оценил размер дыры в капитале Невского народного банка, лицензия которого была отозвана в декабре прошлого года, и пришел к заключению, что отрицательный капитал финансовой организации составляет 2,712 млрд руб. Об этом говорится в отчете о бухгалтерском балансе банка, опубликованном на сайте регулятора.

Кроме того, ЦБ сообщает о признании банка банкротом.

ЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка 13 декабря 2019 года. В банк ввели временную администрацию.

По информации регулятора, банк полностью утратил собственные средства из-за «хищения значительной части активов». Центробанк пояснил, что в декабре 2019 года неизвестные похитили у кредитной организации деньги и ценные бумаги на сумму более 3 млрд руб. На момент отзыва лицензии Невский народный банк занимал 317-е место в банковской системе России.