ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Речь идет об ивановском Кранбанке, который, считает ЦБ, проводил нерыночные операции и нарушал «антиотмывочные» требования, и Невском народном банке, который полностью потерял капитал из-за «хищения значительной части активов»

ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций — Кранбанка и Невского народного банка (ННБ).

Регулятор пояснил, что оба банка обвиняются в нарушении федеральных законов и что за последний год к ним неоднократно применялись меры. В кредитные организации введена временная администрация.

Кранбанк, в частности, неоднократно нарушал требования, связанные с противодействием отмыванию доходов, и проводил нерыночные операции по заключенным арендным договорам, которые были похожи на вывод средств, говорится в сообщении. ЦБ направил информацию об этих сделках в правоохранительные органы.

ННБ в свою очередь «полностью утратил собственные средства вследствие хищения значительной части активов». Центробанк уточнил, что в декабре 2019 года неизвестные похитили у банка деньги и ценные бумаги на сумму более 3 млрд руб. Кроме того, кредитная организация формировала резервы на потери по фактически отсутствующим активам. По заявлению ЦБ в отношении банка возбуждено уголовное дело.