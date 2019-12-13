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ЦБ отозвал лицензии у двух банков
Речь идет об ивановском Кранбанке, который, считает ЦБ, проводил нерыночные операции и нарушал «антиотмывочные» требования, и Невском народном банке, который полностью потерял капитал из-за «хищения значительной части активов»

ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций — Кранбанка и Невского народного банка (ННБ).

Регулятор пояснил, что оба банка обвиняются в нарушении федеральных законов и что за последний год к ним неоднократно применялись меры. В кредитные организации введена временная администрация.

Кранбанк, в частности, неоднократно нарушал требования, связанные с противодействием отмыванию доходов, и проводил нерыночные операции по заключенным арендным договорам, которые были похожи на вывод средств, говорится в сообщении. ЦБ направил информацию об этих сделках в правоохранительные органы.

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ННБ в свою очередь «полностью утратил собственные средства вследствие хищения значительной части активов». Центробанк уточнил, что в декабре 2019 года неизвестные похитили у банка деньги и ценные бумаги на сумму более 3 млрд руб. Кроме того, кредитная организация формировала резервы на потери по фактически отсутствующим активам. По заявлению ЦБ в отношении банка возбуждено уголовное дело.

По размеру активов основанный в 1993 году Кранбанк занимал 204 место в российской банковской системе, его головной офис расположен в Иваново, у банка более 15 тыс. вкладчиков. Один из его акционеров с долей в 12,91% — миллионер и нынешний совладелец «Юлмарта» Август Мейер. ННБ был основан в 1990 году и занимает 317-е место в банковской системе.

Автор: Артём Губенко
Теги: банк, лицензия, ЦБ
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