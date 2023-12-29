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Эксклюзивы РБК ,  
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Комлев не увидел смысла в продаже части акций оператора карт «Мир»

Глава НСПК Комлев сообщил, что не считает нужной продажу акций компании
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Уходящий в отставку с 1 января 2024 года глава оператора карт «Мир» не поддерживает продажу НСПК. Сейчас 100% акций принадлежит Банку России. ЦБ планировал вернуться к вопросу о продаже доли осенью 2024 года
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») Владимир Комлев не поддерживает предусмотренную законом возможность продажи части акций НСПК и за свои девять с половиной лет работы в компании никогда не выступал за такую продажу. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК.

Комлев не увидел смысла в продаже части акций оператора карт «Мир»
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«Я не понимаю, что от этого изменится и в какую сторону», — сказал Комлев. Глава НСПК пояснил, что такое решение в первую очередь должен принять Банк России, исходя из более далекого горизонта и более комплексного понимания стратегических и рыночных задач. «Я сам лично, если бы меня спрашивали, не считаю нужным сегодня продавать НСПК, акционировать его и каким-то образом размывать долю. Но это, опять же, мое частное мнение», — подчеркнул Комлев. Он добавил, что ему неизвестны какие-либо обсуждения о продаже акций НСПК на сегодняшний день.

«НСПК с точки зрения своих финансовых показателей достаточно устойчивая и хорошая развивающаяся компания. Говорить о том, что нам, может быть, не хватает денег на какие-то инфраструктурные новые проекты — так [вопрос] не стоит. Всё, что нужно делать в рамках нашего развития, финансируется нами самостоятельно, и у нас здесь проблем не возникает», — рассуждает Комлев.

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Финансы
Владимир Комлев

Сейчас 100-процентным держателем акций АО «НСПК» является Банк России. Закон «О Национальной платежной системе» предусматривает возможность продажи акций компании, но не более 10% акций одному акционеру или группе лиц, при этом контролирующим лицом должен остаться ЦБ (50% плюс одна голосующая акция). В ноябре 2022 года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорила, что регулятор пока не готов снижать долю в НСПК, но планирует вернуться к этому вопросу через два года.

Комлев покинет пост главы НСПК с 1 января 2024 года. Он проработал в компании с момента ее основания в 2014 году. Исполняющим обязанности генерального директора НСПК будет назначен нынешний руководитель организационно-правового департамента, член правления Олег Тишаков. Решение о новом генеральном директоре должен принять ЦБ, уточнил Комлев.

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НСПК была образована после ввода санкций за присоединение Россией Крыма на случай отключения карт международных платежных систем Visa и Mastercard. В задачи НСПК входит обработка операций по всем российским картам, развитие Системы быстрых платежей, также она является оператором платежной системы «Мир». Первые карты «Мир» были выпущены в 2015 году. Сейчас они являются обязательными для перечисления на них выплат из бюджета, процесс по переводу на них зарплат бюджетников, пенсий и т.п. начался в 2018 году. В марте 2022 года в России перестали работать платежные системы Visa и Mastercard, из-за чего их карты, выпущенные российскими банками, заблокировали за границей, но они продолжили действовать внутри страны, так как все транзакции обрабатываются НСПК. По итогам третьего квартала 2023 года доля карт «Мир» в общем числе выпущенных российскими банками карт составила 51,6%, а от объема всех операций по картам — 52,5%. Всего российские банки выпустили 256 млн карт «Мир».

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Элина Тихонова
НСПК платежные карты Банк России Владимир Комлев

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