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Bloomberg назвал метикал лучшей валютой для инвестиций
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Bloomberg назвал метикал лучшей валютой для инвестиций
Финансы, 11:49
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Bloomberg назвал метикал лучшей валютой для инвестиций
Больше всего потеряли те, кто хранил свои сбережения в узбекских сумах. Среди тех, кто вкладывал деньги в ценные бумаги, больше всего выиграли владельцы акций украинских компаний и гособлигаций Греции и Белиза
Фото: Chip East / Reuters

Уходящий 2017 год, оказалось, принес максимальную (до 6000%) прибыль тем, кто инвестировал в криптовалюты, но многие по-прежнему не уверены в надежности таких вложений. В связи с этим эксперты Bloomberg составили рейтинг «традиционных» активов, вложения в которые принесли в 2017 году инвесторам наибольшую прибыль и наибольшие убытки.

Среди «обычных» валют лидером оказался мозамбикский метикал. Еще в 2005 году валюта Мозамбика считалась самой слабой в мире (уступив позднее этот «титул» зимбабвийскому доллару), курс которого к доллару США за 2017 год вырос на 21%. Второе место в списке наиболее выгодных для инвестиций валют поделили чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%.

Мозамбикский метикал

Сильнее всего по итогам 2017 года обесценился узбекский сум, официальный курс которого рухнул на 60%, то есть более чем вдвое. В начале сентября ЦБ Узбекистана опустил курс национальной валюты сразу с 4210 сумов до 8100 сумов за доллар. Таким образом, самая крупная на данный момент в Узбекистане купюра в 50 тыс. сум (выпущена в обращение летом 2017 года) «стоит» сейчас немногим более $6.

В Узбекистане в пять раз увеличили номинал самой крупной купюры
Финансы

Среди людей, предпочитающих вкладываться в сырьевые активы, наибольшую прибыль получили те, кто в начале 2017 года инвестировал в палладий. Стоимость этого металла, применяемого в ювелирном деле и системах контроля выхлопных газов, за год выросла на 54%, с $680 до более чем $1060. На 29% выросли за год цены на медь и алюминий, что эксперты Bloomberg связывают с улучшением прогнозов по экономике по всему миру и ожиданиями роста потребления цветных металлов. В то же время инвестиции в природный газ и продовольственные активы (сахар, кофе, соевые бобы) принесли убытки.

Среди ценных бумаг наибольшую доходность показали государственные облигации Греции (около 60%), Белиза (38,7%), Аргентины (30%), Сальвадора (29%) и Анголы (28,9%), а также корпоративные бонды голландской Ajecorp (+82,8%) и американских Chinos Intermediate Holdings A (+79%) и Pinnacle Operating Corporation (+76,6%). Больше всего потеряли владельцы облигаций Венесуэлы (до минус 55%), а также бондов Cenveo Corp (минус 70,6%), FGI Operating (минус 67,3%) и Concordia International (минус 59,5%).

Среди корпоративных облигаций развивающихся стран лучший результат показала индонезийская энергетическая компания, а самый плохой — бразильский строительный гигант Odebrecht SA, который оказался втянут в коррупционный скандал, прокатившийся по всей Южной Америке.

Среди фондовых индексов наибольший рост в 2017 году показал украинский UX (+80%), что, по мнению экспертов Bloomberg, связано с надеждами на восстановление экономики Украины и масштабным ралли на развивающихся рынках, поскольку инвесторы стекались в активы развивающихся стран в надежде на более высокую прибыль. Существенно выросли также фондовые индексы Казахстана (+64%) и Монголии (+63%). В то же время снизились фондовые индексы Пакистана (минус 22% за год), Катара (минус 16,5%) и Омана (минус 9%). Резкий рост фондового индекса венесуэльской биржи (+3865%) эксперты Bloomberg учитывать отказались, связав его исключительно с обесцениванием боливара.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Узбекистан , Валюта , Мозамбик
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