ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»

По оценке регулятора, банк не соблюдал закон о противодействии отмыванию денег и финансировании терроризма. Кредитная организация не раз нарушала требования, и в течение года ЦБ применял по отношению к ней ограничительные меры

Центробанк отозвал лицензию ООО «Осколбанка» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк). Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора.

Такое решение ЦБ принял в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность. В частности, говорится в приказе, банк не соблюдал статью о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. До отзыва лицензии ЦБ в течение года применял штрафные меры по отношению к «Осколбанку»

Старооскольский коммерческий Агропромбанк был основан в 1990 году на базе местного отделения Белгородского филиала Агропромбанка СССР. Согласно документам ЦБ, по состоянию на май 2018 года «Осколбанком» полностью владел Олег Клюка.

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