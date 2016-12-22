Доля нерезидентов в ОФЗ впервые более чем за два года упала ниже 25%

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 ноября составила 24,4 против 33,7% до введения новых санкций США. В предыдущий раз иностранцы держали менее 25% рублевого госдолга в 2016 году. В то же время осенью темпы распродаж ОФЗ замедлились

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Доля нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) впервые более чем за два года опустилась ниже 25%. На 1 ноября 2018 года она составила 24,4%, говорится в Обзоре финансовой стабильности Банка России за второй-третий кварталы текущего года. Это минимальное значение с мая 2016 года, когда доля нерезидентов в ОФЗ составляла 22,6% (на 1 мая), а показатель ниже 25% последний раз фиксировался в августе того же года, следует из статистики ЦБ.

Ухудшение восприятия рисков России иностранными инвесторами произошло как в условиях общего роста рыночной волатильности на развивающихся рынках, так и на фоне публикации в США серии законопроектов о новых антироссийских санкциях, отмечается в документе.

В то же время темпы снижения доли нерезидентов осенью замедлились — наибольшая интенсивность выхода наблюдалась в ответ на апрельские санкции (с 33,7% на 1 апреля до 32,3% на 1 мая) и сворачивание иностранными инвесторами стратегии керри-трейд (операции на разнице в ставках в США и России) в июне (за месяц с 30,5 до 28,2%). Если за апрель и июнь иностранцы вывели из ОФЗ 137–138 млрд руб., то в октябре — 44 млрд руб., а в сентябре — 56 млрд руб., подсчитали в ЦБ.

«Мы видим стабилизацию доли иностранцев в октябре. Некоторые колебания происходят, но в принципе я бы говорила о стабилизации», — прокомментировала ситуацию журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. «Сложно сказать, устойчива [текущая доля нерезидентов] или не устойчива», — добавила она. «У нас доля нерезидентов вещь колеблющаяся, и предыдущий минимум был в 2015 году [ниже 20% в первом полугодии]», — отметила Юдаева.

Вывод нерезидентами средств из ОФЗ приводит к удорожанию российского госдолга. ЦБ провел исследование чувствительности рынка ОФЗ за второй-третий кварталы 2018 года, чтобы оценить зависимость изменения доходности ОФЗ от объемов их продаж нерезидентами. В среднем за весь период дневные продажи составляли 2,6 млрд руб., но в отдельные дни стрессовых эпизодов (апрельские санкции, угроза новых санкций в августе-сентябре и июньский выход нерезидентов из стратегии керри-трейд) продажи достигали 28 млрд руб.

Без учета стрессовых эпизодов дневное сокращение объема вложений в ОФЗ нерезидентами на 1 млрд руб. увеличивало доходности по российскому госдолгу на 0,64 базисного пункта за весь период исследования, следует из результатов исследования. Стрессовые эпизоды давали дополнительную надбавку к доходности, размер которой возрастал с 0,19 б.п. в апреле и 0,58 б.п. в июне до 0,85 б.п. в августе. Надбавка за стрессовый эпизод в сентябре снизилась и составила 0,52 б.п. В октябре стрессовых эпизодов продаж ОФЗ нерезидентами не наблюдалось, указывают в ЦБ.