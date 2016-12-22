Рубль укрепился на фоне смягчения позиции ФРС США

Накануне бóльшую часть дня рубль торговался в отрицательной зоне, однако к вечеру курс пошел вверх. В четверг, 29 ноября, укрепление российской валюты продолжилось

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Слова главы Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла об отсутствии у регулятора «предустановленной траектории» повышения ставок (8 ноября, ФРС сохранила величину базовой ставки на уровне ​2–2,25%) привели к укреплению валют стран с развивающимися рынками, в том числе российского рубля.

«Заявление было воспринято инвесторами как указание на то, что федрезерв готовится к сворачиванию активной фазы цикла ужесточения. Смягчение позиции главы ФРС предсказуемо вызвало разворот в динамике валют развивающихся стран, которые в последнее время стабильно дешевели относительно доллара. Вчерашнюю сессию они завершили ростом на 0,2–1,1%. Изменения в рубле в целом соответствовали динамике валют остальных развивающихся стран», — говорится в отчете аналитиков «ВТБ Капитала».

Эксперты отмечают, что бóльшую часть среды рубль торговался с понижением по отношению к доллару. Это объясняется как динамикой нефтяных котировок (28 ноября баррель Brent подешевел почти на 2,5%), так и заявлением главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о возобновлении в январе 2019 года закупок валюты по бюджетному правилу.

«Все изменилось вечером, после слов главы ФРС: обвал доллара укрепил ЕМ-валюты (EM — emerging markets, развивающиеся рынки. — РБК) и рубль в том числе», — отметил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой, прогнозировавший, что 29 ноября российская валюта может укрепиться ​до 66–66,5 руб. за доллар.

​В ходе торгов 29 ноября курс рубля к доллару на Московской бирже (накануне торги закрылись на отметке 66,955 руб.за доллар) поднимался до отметки 66,385 руб. за доллар. К 14:20 мск курс рубля к доллару скорректировался до 66,69 руб./доллар.