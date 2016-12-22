Сбербанк отчитался о спасении от хакеров ₽32 млрд вкладчиков

По данным Сбербанка, его система фрод-мониторинга, блокирующая подозрительные транзакции, анализирует около 150 млн операций в сутки

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Для хищения средств с банковских вкладов кибермошенники чаще всего используют методы социальной инженерии, несанкционированный доступ к деньгам они получают, играя на слабостях самих вкладчиков. Об этом говорится в отчете Сбербанка о предварительных итогах работы в сфере кибербезопасности в 2018 году.

«Киберпреступники чаще взламывают не ИТ-систему, а человека, поэтому людям необходимо знать правила кибербезопасности и следовать им на уровне привычки», — отмечает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении банка.

В Сбербанке отметили, что работающая в банке система фрод-мониторинга (от английского fraud — «мошенничество») ежедневно анализирует 150 млн транзакций, блокируя подозрительные операции. При этом в 80% случаев кибермошенники прорываются к чужим деньгам именно с помощью методов социальной инженерии, в подавляющем большинстве эпизодов клиенты сами помогают мошенникам.

​«86% из всех случаев социальной инженерии составили «самопереводы» денежных средств под влиянием мошенников. Самый типичный кейс «самопереводов» — обман на сайтах бесплатных объявлений. Клиент размещает объявление на сайте, от потенциального «покупателя» совершается звонок, в ходе которого клиент сам сообщает ему реквизиты своей банковской карты, зачастую даже предоставляя SMS-пароли для того, чтобы злоумышленник мог совершить все операции от имени клиента», — говорится в отчете Сбербанка.

​В банке сообщили, что только с начала 2018 года система фрод-мониторинга не дала мошенникам вывести со счетов вкладчиков 32 млрд руб. Какую именно сумму мошенникам все-таки удалось вывести, в отчете не сообщается.